Castelnuovo



Castelnuovo, mascherine Ffp2 in dono alle scuole

venerdì, 28 gennaio 2022, 11:28

Verranno consegnate nei prossimi giorni agli studenti delle scuole di Castelnuovo di Garfagnana migliaia di mascherine FFP2 al fine di alleggerire i costi delle famiglie più bisognose e per contrastare in modo concreto la nuova impennata di contagi.

“Abbiamo pensato a questa donazione – queste le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Bechelli - anche in relazione alle recenti disposizioni che prevedono l’obbligo per i bambini utenti del servizio scuolabus di indossare le mascherine Ffp2. Vogliamo anche dare un segnale agli studenti rispetto al fatto che l’emergenza sanitaria non è ancora terminata e che quindi occorre mantenere altissima l’attenzione”.

La consegna delle mascherine sarà accompagnata dalla donazione ai bimbi delle scuole dell’infanzia di tamponi salivali non invasivi. L’operazione è stata possibile grazie alla generosità di alcune aziende del territorio e nello specifico Lucart Srl, Moderna nel Mondo della Carta Srl e Luti Giuliano Costruzioni Srl. “Ringrazio le aziende per la sensibilità dimostrata - conclude l’assessore Bechelli - che consente all’amministrazione di alleggerire i bilanci familiari da costi obbligatori ma anche significativi”.