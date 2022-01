Castelnuovo



Donazione di un defibrillatore da parte di ComeTe all'Isi Garfagnana

domenica, 23 gennaio 2022, 18:28

Mattinata significativa, quella di sabato, all’Isi Garfagnana a Castelnuovo all’insegna della prevenzione sanitaria, della formazione civica a favore di chi ha bisogno e della sensibilità e generosità dell’associazione ComeTe, la quale ha donato un moderno defibrillatore semiautomatico Dae all’istituto.

“E’ un prezioso strumento – commenta il dirigente scolastico Oscar Guidi – che riceviamo con molta gratitudine. Ne avevamo già uno in palestra, uno all’Istituto Professionale e uno nella sede centrale di via XX Aprile, ma questo ci consentirà di mettere più in sicurezza la centrale dove fa capo il maggior numero degli alunni”.

Per l’Isi Garfagnana, insieme al dirigente Guidi, erano presenti il direttore dei servizi generali e amministrativi Alessandra Leonardi ed i professori Silvia Marchiò, Sara Bertelli, Lino Tognocchi, Marco De Ranieri, Arturo Franceschini. Per l’associazione ComeTe, insieme alla presidente Silvia Bianchini c’erano Manlio Pesetti, Nicola Nardini e Alessandro Bravi tutti da anni impegnati nel volontariato garfagnino. E’ stata poi effettuata una dimostrazione pratica di utilizzo del defibrillatore in caso di necessità, coordinata dalla istruttrice abilitata Silvia Marchiò, insieme a due giovani collaboratrici di ComeTe Roberta Lucchesi e Federica Nesti.

La professoressa Marchiò ha ricordato l’importanza del defibrillatore nel caso di un grave malore di una persona e a questo scopo da anni tiene lezioni agli alunni dell’Istituto fin dalle prime classi, sia perché apprendano la tecnica ma anche siano sensibili al volontariato e all’aiuto agli altri.

Al termine dei corsi vengono effettuati esami abilitanti all’utilizzo del Dae. La presidente di ComeTe Silvia Bianchini ha ricordato come questi due anni di pandemia abbiamo frenato le iniziative dell’ associazione, ma ha comunque avuto la possibilità di poter effettuare la donazione di un defibrillatore a tre istituti della Valle. Oltre all’Isi Garfagnana, un defibrillatore verrà consegnato agli Istituti comprensivi di Castelnuovo e di Barga.