Green pass per tabaccai ed edicole, un coro di no: “Provvedimento inutile”

martedì, 25 gennaio 2022, 19:20

di simone pierotti

Altro giro, altra corsa! Nell’infinita giostra delle normative legate al covid e al green – pass stavolta tocca ad un’altra categoria commerciale: tabaccherie ed edicole che, dal mese di febbraio, dovranno verificare il possesso del passaporto verde ai propri clienti, pena l’impossibilità di servirli. Un impegno in più per una tipologia merceologica particolare, con un numero molto alto di clienti per operazioni veloci, generalmente inferiori ad un minuto di tempo, come per esempio l’acquisto di un pacchetto di sigarette oppure di un quotidiano. Aumentano pertanto i tempi per servire il cliente in attività commerciali che spesso sono a conduzione familiare, con una sola persona al lavoro. E’ un po' questa la critica principale che la categoria muove al nuovo decreto per mezzo del proprio sindacato, posizione confermata un po' da tutti i lavoratori, come dimostra la nostra breve inchiesta.

“Il provvedimento entra in vigore il 1° febbraio – ci spiegano al bar edicola tabacchi Da Beppe - vedremo nei primi giorni come andrà. Certamente controllare tutti i clienti sarà dura: noi per i tabacchi abbiamo il distributore esterno e probabilmente questo aumenterà le vendite”.

Il provvedimento riguarda, come detto, anche le edicole. “Secondo me – ci confida Cristiano dell’edicola di piazza Umberto I a Castelnuovo – l’obbligo è poco pertinente perché nel mio caso il cliente entra ed esce in poco tempo per acquistare un giornale, tutti indossano la mascherina ed ho installato un vetro tra me e il pubblico”.

Non le manda a dire Stefano Pioli del bar Aurora – Dal Nando di Castelnuovo, da sempre critico contro i provvedimenti che hanno interessato indistintamente la categoria commerciale: “Lo dico dal primo giorno che la misura del green pass non mi ha mai convinto e non sta portando risultati. Doveva essere lo strumento per continuare a lavorare e tornare ad una vita normale? Non direi, è tutto paralizzato, la gente continua ad essere terrorizzata dai media e le piccole-medie imprese stanno chiudendo o perdendo personale a ritmi insostenibili”.

“Da tabaccaio, oltretutto, reputo la scelta di allargare questo strumento anche alla mia attività, quasi offensiva. Siamo stati aperti durante ogni lockdown in quanto categoria essenziale e oggi questo non vale più? Noi non siamo solo venditori di sigarette, ci siamo evoluti diventando attività multiservizi fondamentali, come il pagamento delle bollette e degli affitti, punto ritiro pacchi postali, ricariche telefoniche e presto un nuovo servizio per i certificati comunali. Ovviamente appoggio in pieno la posizione del sindacato tabaccai e della categoria”.

Un ulteriore dispendio di tempo e risorse, così lo definisce Veronica Bertoncini della Tabaccheria Ricevitoria Bertoncini di Castelnuovo: “Ad oggi il controllo green pass lo abbiamo già per i giochi delle slot. Nel nostro caso posso dire che i controlli ci sono stati in alcune occasioni per cui sappiamo che al minimo errore sono problemi, le regole ci sono e vanno rispettate, ovviamente. Comunque il nuovo provvedimento rappresenta un grosso problema perché l’80% dei nostri clienti entra ed esce dal negozio in poco tempo, adesso il controllo del green pass ci rallenterà il lavoro, augurandoci che tutti lo abbiano a portata di mano. Non so come ci organizzeremo, di sicuro sono controlli che vanno fatti, la tempistica cambierà di molto, magari dovremo rimanere a lavoro in due persone. Sinceramente mi auguro che ci ripensino”.