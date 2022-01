Castelnuovo



In duomo i funerali di Osvaldo Pieroni

domenica, 30 gennaio 2022, 16:37

di simone pierotti

Si svolgeranno domani, lunedì 31 gennaio, alle 15, presso il Duomo di Castelnuovo di Garfagnana i funerali di Osvaldo Pieroni, l’ex dipendente comunale deceduto venerdì scorso. Saranno sicuramente tante, tantissime, le persone che vorranno essere presenti per l’ultimo saluto all’uomo, molto noto e stimato in tutta la comunità.

Tutti, nella zona, conoscevano Osvaldo, come del resto è sempre in tutte le piccole comunità ma in questo caso non sono parole di circostanza perché l’uomo, al di là dell’attività lavorativa, era molto presente e attivo nell’ambiente calcistico di Castelnuovo. Da sempre grande tifoso dell’Unione Sportiva, è divenuto ben presto un fedele e indispensabile collaboratore, uno pronto a dare una mano alla società in ogni occasione con grande generosità e senza mai lamentarsi. Osvaldo era una presenza fissa nella vita quotidiana del Castelnuovo e tutti, nell’ambiente, dai giocatori ai dirigenti, erano molto legati.

L’onda emotiva suscitata dalla sua scomparsa non si ferma e, ancora oggi, sono continuati ad arrivare gli attestati di vicinanza alla famiglia e all’U.S. Castelnuovo la cui pagina social è divenuta una sorta di bacheca per Osvaldo, con quasi dieci mila contatti e oltre 200 messaggi di condoglianza.

In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non dedicare mazzi di fiori ma devolvere offerte in favore dell’associazione Il Sogno, nel ricordo del caro congiunto scomparso.