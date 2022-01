Castelnuovo



Isi Garfagnana: al via le iscrizioni per la gara nazionale di meccanica

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:38

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni alla Gara Nazionale di Meccanica dedicata agli ITT con Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia per l’edizione 2022. Gli Istituti Tecnici Tecnologici, infatti, presenti su tutto il territorio nazionale, possono partecipare a questa gara che si tiene ogni anno, presentando la loro candidatura tramite la compilazione dei moduli presenti sul sito istituzionale www.isigarfagnana.edu.it, nell’apposita sezione denominata Gare Nazionali per Istituti Tecnici e Professionali.



Quest’anno, infatti, l’organizzazione della prestigiosa competizione spetta all’ITT F. Vecchiacchi dell’ISI Garfagnana, in quanto l’alunna Federica Gaspari nello scorso anno scolastico, con una prova estremamente brillante ed innovativa, aveva conseguito il primo posto nella classifica nazionale finale.



A tal proposito il dirigente scolastico Oscar Guidi dichiara: “Le doti di Federica, insieme alle capacità didattiche degli insegnanti che l’hanno seguita in modo particolare, come i proff. Rocchiccioli, Zarrella, Giampaoli, Innocenti e Talini, nonché il prezioso aiuto dei docenti del consiglio di classe, hanno reso possibile per tutto l’Istituto il realizzarsi di una prestigiosa esperienza, come quella di organizzare l’evento per l’intero territorio nazionale nelle giornate del 19 e del 20 maggio 2022.”