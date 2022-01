Castelnuovo



La minoranza di Castelnuovo: "Assistenza domiciliare, un disastro"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 09:19

Il gruppo di minoranza a Castelnuovo di Garfagnana, guidato da Silvia Bianchini, denuncia l'inadeguatezza del servizio di assistenza domiciliare nel comune capoluogo e chiede all'amministrazione di intervenire.



"L’assistenza domiciliare - attacca l'opposizione - è un diritto importantissimo per i cittadini, che tutela in modo specifico le persone più fragili che hanno perso l’autosufficienza per sempre o per un lungo periodo. Prevede, o meglio, dovrebbe prevedere, interventi non solo di natura medico/sanitaria ma anche psicologica e sociale di cura della persona (riassetto della casa, lavaggio della biancheria, fornitura dei pasti, acquisto della spesa o dei farmaci, aiuto per pagare le bollette)".



"Ebbene - incalza il gruppo - da qualche tempo a questa parte la ASL, che ha affidato il servizio ad una cooperativa nello scorso anno, non garantisce più un servizio adeguato. Molte persone che fino a ieri potevano contare su questo importante aiuto sono state quasi del tutto abbandonate. Perché? Cosa è successo? Ci piacerebbe pensare che la loro disabilità miracolosamente possa essere svanita… ma non è così".



"Cittadini fragili abbandonati - conclude amaramente la minoranza -. E il nostro sindaco, ricordiamolo, responsabile della salute della popolazione sul territorio, cosa sta facendo per questo? Ne è a conoscenza? Chiediamo a lui e all’assessore Tolaini di prendere atto di questa grave mancanza e di predisporre soluzioni immediate e sufficienti a ripristinare totalmente un servizio che è loro dovere garantire ai cittadini".