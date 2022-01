Castelnuovo



Lavori sulla Lucca-Aulla: il Psi ringrazia Riccardo Nencini

giovedì, 27 gennaio 2022, 13:53

Il Partito Socialista Italiano, federazione provinciale di Lucca, interviene, con una breve nota stampa, in merito ai lavori sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla.



"Proseguono i lavori di ammodernamento della linea ferroviario Lucca Aulla - esordisce il Psi - . Ultimamente si è proceduto all'abbattimento della ex officina riparazioni e manutenzione ubicata in Castelnuovo Garfagnana e da molto tempo inutilizzata".



"Questo - spiega il partito - è un ulteriore intervento che si assomma a tanti altri eseguiti a seguito dell'iniziativa lungimirante dell'allora vice ministro delle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini che in quel momento era anche segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Fu lui, con la regione e gli enti locali interessati, a dare un impulso determinante perché si intervenisse in maniera decisa su una opera che è vitale in tutta la Valle del Serchio".



"Da quella operazione - conclude il Psi - sono stati eseguiti molti lavori e la messa in opera dei nuovi treni che attualmente viaggiano sulla linea. L'ulteriore intervento per lo scalo merci ferroviario sarà il completo coronamento della sua importante iniziativa. Il Psi provinciale ed i socialisti della Valle del Serchio sono pienamente soddisfatti di questi importanti lavori e ringraziano nuovamente Riccardo Nencini per la sua sensibilità ed attenzione mostrata verso questi nostri territori".