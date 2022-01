Castelnuovo



L'opposizione di Castelnuovo: "Rientro a scuola nel caos"

mercoledì, 12 gennaio 2022, 09:59

Il gruppo di minoranza a Castelnuovo di Garfagnana sottolinea il caos nel mondo della scuola e 'bacchettano' l'amministrazione comunale di riservare poca attenzione a questo settore.



"Alla nostra scuola elementare - esordisce il gruppo -, agli ormai noti disagi dovuti ai lavori che si stanno protraendo oltre i tempi previsti (non è una novità per il nostro territorio) si somma l'inesistenza di un piano straordinario predisposto alla luce dei numerosi contagi e delle quarantene attuali che hanno falcidiato il personale scolastico".



"Oltre alla mancanza di spazi esterni infatti - incalza l'opposizione -, i nostri bambini non possono nemmeno usufruire di uno spazio ampio coperto dove potersi muovere con maggiore libertà e sicurezza rispetto ad una classe. La palestra infatti è ancora ben lontana dall'essere terminata. Per il tetto in legno della palestra, stiamo forse aspettando che crescano gli alberi in Norvegia? Le risposte avute dal nostro sindaco, anche su questo tema, sono state vaghe e molto approssimative: sono aumentati i costi del legno, non si trovano i materiali, c'è una pandemia in corso, sono molto impegnato a spendere i vostri soldi..."

"Potevamo almeno approfittare della pausa per le festività per studiare come migliorare la qualità delle nostre aule - concludono i consiglieri -, prendendo esempio, magari, da comuni limitrofi che hanno installato dei purificatori di aria, potenziato il personale presente, programmato ingressi scaglionati per evitare assembramenti anche sugli scuolabus e acquistato attrezzature aggiuntive per la sanificazione. Come al solito la scuola non è una priorità per l'amministrazione Tagliasacchi".