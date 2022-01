Castelnuovo



Muore cadendo in una scarpata

lunedì, 10 gennaio 2022, 16:31

di simone pierotti

Stava potando dei rami con uno dei suoi tre fratelli, Renato, in un terreno di proprietà di famiglia, quando, all'improvviso, è scivolato ed è caduto a terra battendo violentemente la testa. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era più niente da fare. Graziano Bertoncini di Lupinaia, 61 anni, ha perso fatalmente la vita così.



La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, in località Pastine a Castelnuovo di Garfagnana. Sul posto l'ambulanza della Misericordia del capoluogo con medico, i carabinieri e i vigili del fuoco della locale stazione. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però non è potuto intervenire per via della zona impervia: i pompieri hanno provveduto al recupero della salma.



Graziano era dipendente storico della cooperativa Aurora di Fornaci di Barga, da oltre 30 anni, e lavorava presso lo stabilimento Lucart di Castelnuovo, in qualità di responsabile del personale della cooperativa di istanza presso la cartiera castelnuovese. Senza parole gli uffici della cooperativa, ancora sotto choc per quanto accaduto.



Lascia la moglie Graziella e il figlio Simone. Graziano, oltre a Renato, aveva un altro fratello, Luca, e una sorella, Annalisa. Tragico destino, nello stesso bosco dove Graziano ha perso la vita, circa 20 anni fa, era morto anche il padre, Mario, a causa del ribaltamento del suo trattore.