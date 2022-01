Castelnuovo



Niente 'effetto saldi': il Covid affossa il commercio anche a Castelnuovo

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:10

di simone pierotti

Che il covid stia condizionando la vita sociale ed economica dell’Italia e del mondo intero non è certamente una novità, tra i vari alti e bassi dei picchi della pandemia, tra restrizioni e riaperture. Dopo quasi due anni è la volta della variante “omicron” con una nuova ondata che sta mettendo a casa centinaia di migliaia di persone, tra casi di positività e quarantene. Una situazione a cui non sfugge la Garfagnana e Castelnuovo di Garfagnana, il suo centro vitale commerciale ed economico. Il 5 gennaio sono iniziati i saldi che, storicamente, costituiscono un nesso di continuità tra gli acquisti delle festività e quelli a sconto: sarebbe stata una bella boccata di ossigeno per le difficoltà del settore, invece il covid ha di nuovo stoppato tutto.

Dopo il Natale, a Castelnuovo, come del resto in altre realtà della Valle, si vive in una sorta di lockdown mascherato, con centinaia di persone e famiglie chiuse in casa per covid. Fare una passeggiata in centro, nel giorno del mercato cittadino, ci rende bene l’idea: poca gente, pochi sacchetti pieni, commercianti che lavorano a singhiozzo.

“Passata l’euforia del Natale – ci dice Pino Venturelli di Masquenada - si sperava che la partenza dei saldi al 5 gennaio dei saldo ci potesse dare una continuità di lavoro. Questo non c’è stato purtroppo, tanta gente non esce di casa o comunque non può uscire, il lavoro si è fermato, nonostante i prezzi siano stati abbassati. Non ci sono paragoni, ovviamente, con la situazione pre - covid! La gente non compra perché stando in casa non ha necessità del prodotto, inoltre nel mio caso sono stato penalizzato dallo stop dei campionati sportivi, dato che non ha senso acquistare vestiario o prodotti sportivi”.

Pochi affari anche per il negozio di piazza Umberto della Benetton, gestito da Manuela: “La situazione non è positiva e la gente è sfiduciata. Lo scorso anno c’era la speranza che tutto potesse finire, oggi conosciamo la problematica ma non ne vediamo una via di uscita. Nel nostro caso troppa gente è costretta a rimanere in casa, quindi gli affari per il commercio ne risentono. Per forza di cose la socialità è venuta meno, che senso ha acquistare tanti vestiti? E’ naturale che la gente spende il necessario. In generale si è creato un quadro non idilliaco per il commercio, basti pensare alle vendite on-line, a colossi come Amazon o Zalando che in questi due anni sono addirittura cresciuti”.

Nel settore calzaturiero, abbiamo parlato con Luca e Romolo di Pocai Calzature: “Il covid ha indubbiamente condizionato questa fase dei saldi, purtroppo i tanti casi di positività o di quarantena hanno penalizzato il commercio”.

Meno drastica, invece, è la situazione per il negozio di abbigliamento Ricci, come ci spiega la commessa: “A dire il vero, nonostante la difficile situazione, non ci lamentiamo. I saldi stanno funzionando, probabilmente la nostra tipologia di prodotti attira chi è interessato nello specifico. Ovviamente non parliamo dei numeri di alcuni anni fa, ma stiamo affrontando in maniera positiva questo momento”.

Serena di Spazio 6, nel centro storico, disegna un quadro non positivo: “Con questa ultima ondata che ha colpito gran parte della popolazione, non ci aiutano né i saldi né il mercato. C’è poca gente e non c’è impulso a spendere soldi. Inoltre molti commercianti hanno problemi di aperture, sempre a causa del covid che ha colpito le loro famiglie. Ci sono giornate in cui non ricevo quasi un cliente, una situazione mai verificatasi prima. Confido in tempi migliori”.

I problemi sono gli stessi anche per Emanuel di Colibrì: “Il gran numero di contagi scoppiato dopo Natale ha praticamente affossato Castelnuovo e il suo commercio. Parliamo di centinaia di persone a casa per covid che stanno tornando ad uscire solamente adesso. Noi lavoriamo con la nostra clientela ma il momento, è indubbio, non è facile e l’effetto saldi non si sta facendo sentire”.