Castelnuovo



Servizio civile alla Misericordia di Castelnuovo: “Un’esperienza umana e professionale”

martedì, 18 gennaio 2022, 09:39

di andrea pedri

Il volontariato è un lavoro silenzioso ma fondamentale in moltissimi settori della nostra società. In questo periodo così delicato, in cui all’emergenza medica si uniscono anche difficoltà sociali ed economiche, le misericordie del territorio e la protezione civile stanno dando un aiuto imprescindibile, impensabile senza il sostegno di decine di persone che hanno di deciso di mettersi a disposizione. Il servizio civile non è però solo un dovere nei confronti della propria comunità: è prima di tutto un’esperienza formativa, sia sul piano delle competenze personali che lavorative.

È con questo spirito che la Misericordia di Castelnuovo Garfagnana ha indetto un nuovo bando, indirizzato a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, per il servizio civile universale.

Saranno 18 i giovani che verranno inseriti all’interno del progetto, e prenderanno il posto dei 12 volontari che hanno terminato il loro anno di servizio.

Il governatore della confraternita della Misericordia di Castelnuovo Mauro Giannotti è convinto che la proposta verrà recepita in modo positivo dalla popolazione. La speranza è quella di poter continuare i progetti già in corso d’opera, e di poter ampliare l’offerta assistenziale sia in ambito medico che nell’aiuto economico e sociale per le persone più in difficoltà.

“L’esperienza del volontariato – ha commentato il governatore – è bella e orientativa per i ragazzi, specialmente in questo periodo di stallo in cui trovare un lavoro o continuare gli studi può rivelarsi difficile. Ci si può avvicinare a professioni che prima non si erano prese in considerazione, come l’Operatore Socio-Sanitario, e conoscere un ambiente di lavoro in cui le soddisfazioni dal punto di vista umano sono impagabili. Anche per questo abbiamo deciso di ampliare il numero dei volontari da 12 a 18: vogliamo aprirci il più possibile alla comunità.”

Un’attività, quella della misericordia di Castelnuovo, che si dipana su più fronti, e che, dalle parole del governatore, vuole crescere sempre più anche grazie a progetti di inclusione sociale.

“Oltre ai 12 ragazzi che ho già menzionato abbiamo all’incirca 70 volontari che si adoperano in diverse mansioni. Grazie alla convenzione con l’ASL siamo in prima linea per le emergenze del 118, e mettiamo a disposizione il trasporto sanitario per i casi di dialisi e di fisioterapia per le persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia. Inoltre, abbiamo anche un centro anziani e una mensa sociale in cui serviamo più di 2mila pasti all’anno.

Nei nostri piani per il futuro c’è un progetto indirizzato alle persone con disabilità, sperando poi di poter riaprire il prima possibile il nostro centro diurno per i malati di Alzheimer, che abbiamo dovuto momentaneamente sospendere a causa della situazione pandemica.

C’è un filo di emozione quando il governatore racconta questi due anni di pandemia, contraddistinti da difficoltà e paure, ma anche da una grande riconoscenza da parte della cittadinanza.

“Sono commosso dalla risposta che ho ricevuto dai volontari in questi anni complicati. Nonostante le difficoltà e i timori non si sono mai tirati indietro, e anche nei primi mesi, in cui si sapeva ben poco e le attrezzature erano scarse, si sono sempre fatti trovare pronti. Penso che il loro impegno sia stato apprezzato dalle persone, che oltre la stima che ci hanno trasmesso, hanno deciso di donare moltissimo. Non avevamo mai ricevuto aiuti economici così importanti; non può essere che il sintomo di un lavoro fatto col cuore.”

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 gennaio, e può essere presentata attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it

Per ulteriori informazioni è anche possibile contattare il numero 3356300861.