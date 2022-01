Castelnuovo



Si è spenta Clara Pedreschi della storica 'Trattoria Marchetti'

mercoledì, 26 gennaio 2022, 15:38

di simone pierotti

Se ne è andata all’età di 90 anni Clara Pedreschi, donna legata da sempre al tessuto commerciale più genuino di Castelnuovo con la Trattoria Marchetti, storico punto di riferimento gastronomico in pieno centro storico. Un’attività aperta nel lontano 1952 che, dopo essersi trasferita da piazza delle Erbe, aveva trovato la sua sede ideale presso il Loggiato Porta: Clara è sempre stata al lavoro in trattoria, assieme al compianto marito Aldo Marchetti. Una tradizione legata al buon cibo, quello semplice, “fatto in casa”, che ancora oggi delizia i palati di tanti concittadini e turisti. La Trattoria Marchetti è famosa per i pranzi di lavoro come per le merende, come mescita di vino ma anche come punto di aggregazione sociale per tanti garfagnini che, in particolare il giovedì di mercato, raggiungono Castelnuovo.

Una tradizione di famiglia che portano avanti la figlia Eliana Marchetti (il fratello Graziano è invece noto geometra), che lavora in cucina, insieme ai tre nipoti Luca, Francesca e Nicola Abrami. Tra i primi a rivolgere le proprie condoglianze alla famiglia, il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi.