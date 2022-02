Castelnuovo



A Castelnuovo l'università delle varie età

martedì, 1 febbraio 2022, 18:35

L’Università delle Varie Età è il progetto pensato per coniugare l’interesse culturale al bisogno di socializzazione mediante una formazione diretta, rivolto a persone di tutte le età, senza distinzione di classe sociale o di cultura che verrà presentato sabato 5 febbraio alle ore 17 presso la Sala “L.Suffredini” di Castelnuovo di Garfagnana.

Il progetto, sostenuto dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, ha come capofila il Circolo ANSPI S. Pietro e S. Paolo di Castelnuovo Garfagnana ed ha il supporto della Consulta dei Giovani e della Consulta degli Anziani del comune, dell’Associazione Progetto Donna e dei Circoli territoriali.

Il progetto, già in partenza dal mese di marzo p.v., attuerà percorsi esperienziali dove la formazione culturale potrà spaziare nelle discipline più disparate con l’intento di approfondire i più vari argomenti e confrontarsi con nuove conoscenze, proponendosi come polo attrattivo e di relazione per tutti i cittadini, ma anche con l’ambizione di creare un veicolo di coesione sociale volto a raggiungere le fasce di partecipanti più deboli.

Il calendario delle varie attività, che verrà presentato nella stessa giornata, prevede corsi tematici che si svolgeranno presso il Circolo Parrocchiale delle Baccanelle a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 21:00.

Il progetto verrà presentato da Alberto Cresti, presidente del Circolo ANSPI S.Pietro e Paolo, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del monsignor Angelo Pioli e di tutte le associazioni che fanno parte del progetto.