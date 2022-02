Castelnuovo



Isi Garfagnana, bando per stage in Spagna con Erasmus

domenica, 6 febbraio 2022, 18:37

Per gli studenti dell’ISI Garfagnana che frequentano attualmente il quinto anno e per coloro che hanno conseguito il diploma al termine dell’anno scolastico 2020/21, dei corsi ITI, IPSIA, Costruzioni, RIM, SIA, AFM, si apre un’interessante possibilità.

La scuola, infatti, ha aderito al progetto Hydrogeological, che vede come capofila la Scuola Edile di Siena, ed è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus prevedendo la sovvenzione per almeno tre studenti di uno stage, della durata di tre mesi, da svolgere nella città spagnola di La Coruna, in società operanti nel settore edilizio o nella gestione del territorio. Per gli ammessi è previsto il pagamento del viaggio dall’aeroporto fino alla destinazione, dell’alloggio e un pocket money per rimborsare, almeno parzialmente, le spese sostenute durante il soggiorno. La partenza è prevista durante il mese di luglio 2022.

Allo scopo di scegliere i candidati, la scuola indice una selezione con scadenza 28 febbraio. Nella scelta dei candidati si terrà conto di: affidabilità personale, responsabilità, adattabilità, competenza nella comunicazione linguistica del paese di destinazione o in inglese come lingua veicolare, motivazione e propensione del candidato, curriculum scolastico, esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale, eventuali esperienze lavorative. Per tutti gli interessati è possibile ottenere tutte le informazioni e i moduli da compilare per partecipare al bando rivolgendosi, tramite la scuola, al responsabile del progetto, prof. Luca Monti, oppure scrivendo all’indirizzo email: lucamonti@isigarfagnana.edu.it.