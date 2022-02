Castelnuovo



L'opposizione: "Scuola primaria, ancora troppe classi in dad"

martedì, 1 febbraio 2022, 09:42

Il gruppo di minoranza evidenzia come siano ancora molte le classi della primaria di Castelnuovo che, a rotazione, sono costrette a ricorrere alla didattica a distanza a causa dei molti contagi tra gli alunni.



"Fortunatamente - esordisce la minoranza - tra i bambini non ci sono casi di gravità, ma la situazione è molto impegnativa e preoccupa genitori e insegnanti. L’incidenza dei casi è molto alta in particolar modo nella scuola elementare del capoluogo; questo, al di là della situazione epidemiologica generale del nostro territorio che vede ancora molti casi di positività tra giovani e meno giovani, farebbe pensare ad un vero e proprio focolaio che meritava maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, la quale invece, pare non rispondere alle sollecitazioni delle famiglie".



"Siamo certi - afferma il gruppo - che il protocollo per la sanificazione quotidiana dei locali eseguito dal personale scolastico garantisca pulizia e igiene adeguata, ma in casi particolari come quello che si sta palesando, in via precauzionale sarebbe stato opportuno provvedere ad una sanificazione straordinaria, immediata e approfondita dell’intero edificio scolastico, che avrebbe sicuramente concorso a migliorare la situazione e a mettere più tranquilli insegnanti e genitori".



"Certamente - conclude l'opposizione - non ci si può limitare alla distribuzione, su richiesta, di poche mascherine FFP2. Ancora una volta l’amministrazione comunale si dimostra poco attenta alla scuola e soprattutto distante dalle esigenze e le preoccupazioni delle famiglie, che sappiamo aver già da qualche settimana portato il problema all’attenzione dell’assessore alla scuola, senza al momento ricevere risposte soddisfacenti".