Castelnuovo



Rocco Papaleo protagonista sul palco del teatro Alfieri

giovedì, 3 febbraio 2022, 12:39

Dopo l’esilarante spettacolo con Massimo Dapporto e Antonello Fassari, martedì 8 febbraioalle 21:15 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana arriva Peachum. Un’opera da tre soldi, con Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, una produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Torino.

Uno spettacolo dedicato all’antieroe Peachum, il re dei mendicanti dell’Opera da Tre Soldi di Bertolt Brecht. Una figura del nostro tempo, ossessionato e governato dal denaro, disposto a tutto pur di riprendersi la figlia che inizia un viaggio in un mondo fatto di miserie: la miseria dei poveri, la miseria di chi si vuole arricchire, la miseria di chi ha paura di diventare povero.

La stagione teatrale, organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo assieme al comune di Castelnuovo di Garfagnana, continuerà poi sabato 19 febbraio con l’ORLANDO FURIOSO Il canto del Rinascimento italiano conTullio Solenghi e Corrado Bologna nel progetto e con la regia di Sergio Maifredi che darà voce al poema di Ludovico Ariosto.

Giovedì 3 marzo sarà la volta di FEDERICO BUFFA, che porterà Fabrizio De André e Gigi Riva, insieme per la prima volta in teatro in AMICI FRAGILI RivaDeAndré di Marco Caronna e Federico Buffa.

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.