Essere massoni non è un reato. E allora perché vergognarsene? Lo strano caso di Piero Landi

giovedì, 15 febbraio 2018, 19:25

di aldo grandi

Quando, nel lontanissimo anno di (dis)grazia 1989 il sottoscritto sbarcò a Lucca, fu ben presto messo a conoscenza, con voci più ancora che con prove, di come Lucca e un po' tutta la Toscana fossero una specie di loggia massonica generalizzata. Proveniente da Roma dove sta la sede del Grande Oriente d'Italia, l'autore di queste righe non aveva mai avuto occasione di imbattersi in un 'fratello' né sapeva come erano fatti o come si fossero iscritti e le uniche due massonerie conosciute erano quella del moti carbonari di primi Ottocento e l'elenco della P2 di Licio Gelli che un solerte giornalista del quotidiano La Nazione scoprì e fece pubblicare scatenando un pandemonio. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, compreso quello dei Frati Neri dove, poveretto, finì impiccato Roberto Calvi - qualcuno dice suicida, qualcun altro ha sempre dubitato che sia riuscito ad appendersi da solo sotto la struttura a Londra - e chi scrive ha avuto più volte l'occasione di avere tra le mani gli elenchi degli appartenenti ad alcune logge lucchesi ritrovando, in essi, nomi e cognomi di persone conosciute che erano e sono, a tutt'oggi, professionisti più o meno stimati, ma individui assolutamente perbene. Per di più, proprio negli ultimi anni, due personaggi, in particolare, hanno ricevuto la stima espressa e non solo tacita da questo scribacchino di provincia, essendo gli unici che non soltanto non si vergognano di ammettere la loro iscrizione alla massoneria, ma, addirittura, lo considerano motivo di orgoglio: Giorgio Serafini e Roberto Davini. Fatta questa indispensabile premessa, ecco che alcune settimane fa la Gazzetta ha dato in anteprima la notizia che Piero Landi, di Barga, era stato scelto dal movimento pentastellato come candidato alla camera per le prossime elezioni del 4 marzo.

Era stata Barbara Pavarotti a bruciare tutti sul filo di lana e, a onor del vero, qualcosa, in merito alla presunta appartenenza di Landi alla massoneria era trapelato. Ma la collega, che si preoccupa sempre di verificare, parlando proprio con Landi aveva ricevuto la risposta che lui, massone, non era mai stato e che, casomai, qualche massone, effettivamente, c'era, ma nell'associazione che lui stesso aveva costituito in Garfagnana.

Detto fatto. Articolo pubblicato, congratulazioni verso il candidato grillino e tutti pronti ad assistere alla sfida elettorale. Peraltro la Gazzetta di Viareggio ha seguito la presentazione della sua candidatura in Versilia, ma, quando un altro collega si è recato in piazza San Frediano perché si sarebbe dovuta tenere quella di Lucca, ecco che il Landi, dopo aver fatto una timida apparizione, se ne era andato senza tante giustificazioni se non quella che, tanto, aveva già parlato a Viareggio.

Noi conosciamo Piero Landi come un imprenditore serio e affidabile e ci dispiace enormemente di quanto gli sta accadendo. Tuttavia non comprendiamo per quale motivo egli abbia negato quel che, da Roma, ammettono ossia la sua iscrizione alla massoneria e il suo essere dormiente dal 5 febbraio, ossia da diverso tempo dopo che lui stesso aveva più volte negato ogni collegamento.

Giorgio Serafini e Roberto Davini sono due rispettabilissime persone che non si vergognano, anzi, di essere associati a una loggia massonica. Perché, allora, Piero Landi ha negato quel che in molti supponevano? Abbiamo provato a chiamarlo, oggi, al telefono, ma la prima volta non ha risposto mentre la seconda dava staccato. Forse noi della Gazzetta ce la meriteremmo un minimo di considerazione.