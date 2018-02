Ce n'è anche per Cecco a cena



La miglior medicina per combattere il fascismo? Studiarlo

domenica, 18 febbraio 2018, 02:44

di aldo grandi

L'imminente scadenza elettorale e il rischio, concreto per fortuna, di scomparire o quasi dalle poltrone di Palazzo Madama e di Montecitorio, spinge la Sinistra a inventarsi un inesistente problema ossia un presunto pericolo fascista. Ci manca solo la riesumazione del pericolo di un colpo di Stato ad opera delle destre e il gioco sarebbe fatto. O quasi. Le forze politiche a sinistra del Pd cavalcano una tigre che solo loro si sono costruite e le sue fattezze hanno assunto le sembianze del rigurgito mussoliniano. Potrà sembrare allucinante - e lo è - che a distanza di ottanta anni e anche più, ci sia qualcuno che dice di voler combattere il fascismo risorgente così come, ma se ce ne sono ditecelo che li affidiamo a degli specialisti di malattie mentali, ci sia qualcun altro che nel fascismo crede di trovare la soluzione ai mali moderni. Eppure tutta la campagna elettorale sembra essersi ridotta a questa trita e ritrita contrapposizione fascismo-antifascismo e nessuno si accorge che se patetici appaiono i sostenitori del primo, ridicoli sono quelli del secondo. In realtà il miglior modo per combattere il fascismo, non soltanto adesso, ma anche quarant'anni fa, è studiarlo, ma non solamente sui testi scolastici ché, invero, fanno anche un po' schifo, quanto su materiale originario e, possibilmente, originale. E' vero, non tutti possono avere tempo, passione, interesse, lucidità nel voler comprendere prima di manifestare o spaccare la testa all'avversario, ma proprio qui sta il nocciolo della questione: o si sceglie di stare con chi pensa o si preferisce restare nel gregge ché poi esso sia fascista o antifascista, poco importa perché sempre di gregge si tratta.

Cerchiamo di essere obiettivi-oggettivi e di vedere le cose non come vorremmo fossero a seconda delle nostre simpatie, ma come sono realmente. Se i sostenitori dell'antifascismo osassero quello che non hanno mai osato, ossia leggere attentamente tutto ciò che riguarda la nascita, l'avvento, il potere e la fine del movimento fondato da Benito Mussolini, non soltanto non avrebbero tempo per scendere in mezzo alla strada e bastonare i poveri agenti o i carabinieri, ma nemmeno potrebbero lamentare un pericolo di risorgente fascismo e sapete perché? Perché sarebbero degli imbecilli se solo lo credessero possibile. Invece no, urlano, gridano, scendono in piazza soltanto per fare casino e allo studio e alla memoria preferiscono la violenza che è testimone stessa del loro fallimento.

Sul fronte opposto chi ritiene che il fascismo abbia ancora un senso, non ha, davvero, compreso ciò che è accaduto durante il Ventennio e, soprattutto, non ha mai provato con onestà intellettuale a capire non tanto se gli italiani sono stati, all'epoca, fascisti quanto perché così tanti poterono esserlo a partire proprio dai giovani, andati a decine di migliaia a farsi ammazzare sui fronti d'Europa e d'Africa in nome e per conto di un Uomo che aveva promesso loro gloria e successi e che, al momento di dimostrarlo, tutti compresero trattarsi di un bluff.

Studiare, quindi, il fascismo non come fa Laura Boldrini che butterebbe giù ogni simbolo o testimonianza né come fanno gli antifascisti privi di intelligenza e di comprendonio che si limitano a starnazzare come tante oche giulive, bensì studiare il fascismo con la volontà di capire che cosa è stato, perché ha potuto conquistare il potere e mantenerlo per vent'anni, ma, in particolare, liberarsi la mente da ogni pregiudizio e scavare. Scavare anche poco, perché il fascismo fu fenomeno sì sentito, ma molto, molto in superficie se si pensa che non ci vollero non diciamo anni, ma nemmeno mesi, forse, giorni, per rendersi conto che tra ciò che diceva e ciò che era esisteva una distanza siderale. Come sosteneva Renzo De Felice fu, soprattutto se non solo, la guerra, con le sue tristi vicende, a svegliare gli italiani che, fino a quel momento, avevano beatamente salvo alcuni gruppi di intellettuali o di operai che per tradizione avevano conosciuto il socialismo, creduto a Mussolini e ai giornalisti della sua dittatura.

Basterebbe, dunque, un po' di sale in zucca cosa che i politicanti attuali, poveretti e da strapazzo, non hanno e che, ovviamente, ad un'analisi impietosa, ma onesta del fascismo, preferiscono una contrapposizione verbale fatta di ignoranza, di urla, di manifestazioni senza senso e senza dignità.

Quando, negli anni Settanta, sorsero le Brigate Rosse e, prima ancora, i Gap di Giangiacomo Feltrinelli, il legame con la Resistenza e il mito della Resistenza tradita erano stati trasmessi oralmente e non solo da partigiani che si erano visti costretti a rinunciare alla rivoluzione per colpa di Ercoli alias Palmiro Togliatti il quale, sbarcato nel 1944 a Napoli, mise subito in secondo piano la questione istituzionale di fronte alla necessità di sconfiggere, prima, il fascismo. E, una volta terminate le ostilità, si guardò bene dall'inseguire il sogno di uno stravolgimento rivoluzionario. I giovani extraparlamentari cresciuti a pane e antifascismo andavano perfettamente a braccetto, si fa per dire, con quelli venuti su a libro e moschetto, convinti che il fascismo fosse stato tradito ché, altrimenti, avrebbe trionfato. E, questi ultimi, senza mai avere il coraggio di giudicare l'Uomo, il duce, Benito Mussolini, non per quello che pensavano fosse, ma per ciò che veramente era stato, ossia colui che aveva portato l'Italia alla tragedia e alla rovina.

Oggi, leggere una lettera come quella scritta e inviata solo ad alcuni organi di informazione da parte degli insegnanti della scuola media di Massarosa, fa male al cuore. Perché il fascismo non è un qualcosa di facilmente addomesticabile da ridurre e da condurre ovunque uno creda possa trovarsi. No, il fascismo è un preciso fenomeno storico che va studiato e conosciuto a fondo per individuarne le origini e la presa che ebbe sugli italiani, soprattutto sui giovani, e il crollo di tutto ciò, la fine ingloriosa senza che nessuno abbia mosso un dito, la notte del 25 luglio 1943. Prima, però, ci furono anni in cui sembrava che tutto andasse come doveva andare, che un Uomo solo, al comando, riuscisse dove avevano fallito i sostenitori della democrazia, che l'Italia non fosse più l'Italietta giolittiana e trasformista, bensì una grande potenza degna di stare al tavolo con le grandi democrazie occidentali. Peccato che non ci volle molto, a guerra appena cominciata, per capire che tra il dire e il fare non solo c'era di mezzo il mare, ma venti anni di assolutismo e svendita della capacità di ragionare.

Oggi il fascismo esiste solamente nelle menti, deformate, degli antifascisti e in qualche cranio sigillato col silicone restìo a far trasparire i lumi della ragione. Povera Italia, dopo quasi un secolo corre ancora dietro ai fantasmi.