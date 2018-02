Ce n'è anche per Cecco a cena



PalP Fiction

venerdì, 23 febbraio 2018, 02:58

di aldo grandi

Si sono chiamati Potere al popolo, PalP per gli amici e per i cronisti che risparmiano spazio nei titoli. Inoltre, dai, PalP suona bene e Potere al popolo suona un po' come il Cloro al clero di radicale memoria. Sono a sinistra della sinistra e, se c'è anche una estrema sinistra, a sinistra anche di quella. Ce l'hanno con i fascisti - ma oggi va di moda - non sopportano, però, nemmeno gli ex comunisti del Pd o i radical choc di Liberi ed Eguali. Proprio in queste ore hanno attaccato duramente il senatore Andrea Marcucci la cui azienda farmaceutica, la Kedrion, ha annunciato l'assunzione di 70 persone a seguito di un mega finanziamento proveniente dalle casse pubbliche. Non ci meravigliamo del fatto che la Kedrion riceva benefici del genere, fa parte del gioco e nemmeno ci sorprende che l'assunzione di 70 persone venga fatta, come sottolinea Potere al popolo, pochi giorni prima del voto del 4 marzo. In fondo, Marcucci agisce come agirebbe qualunque imprenditore o qualunque candidato o entrambe le cose: gioca per vincere e qualunque mezzo è valido ovviamente se lecito. Ciò che desta la nostra sorpresa è la singolare presa di posizione di una forza politica che, in sostanza, dovrebbe schierarsi sempre dalla parte delle... maestranze e, in fondo, 70 posti di lavoro in più costituiscono pur sempre un risultato degno di nota. Peggio, forse, sarebbe stato se Marcucci e la Kedrion avessero annunciato il licenziamento o la cassa integrazione per 70 dipendenti. In quel caso, cosa avrebbero detto i comunardi di Potere al popolo?

Questa Sinistra, il più delle volte, estrema o non estrema, è incomprensibile e insopportabile. Pretende di detenere la Verità mentre riesce soltanto ad accumulare una raffica di luoghi comuni. Attacca il Pd per il semplice motivo che lo ritiene troppo a destra - facevano così anche Potop e Lotta Continua oltre, più tardi, Brigate Rosse e compagnia bella - ma non si riesce a comprendere che tipo di società vorrebbero. Probabilmente una società dove i capitalisti ossia imprenditori e commercianti oltre ai liberi professionisti, facessero la fine che fecero molti nobili durante il regno del Terrore dell'amico Robespierre.

Singolare che il Marcucci, sicuramente non un filantropo, ma nemmeno uno squalo tigre, venga criticato da sinistra perché assumerà 70 persone. Il mondo, effettivamente, va alla rovescia. Se, poi, le verginelle di PalP ritengono che sia un giocare sporco annunciare simili eresie in piena campagna elettorale, beh, che la facciano finita, il loro amico Vladimir Ulianov in quanto a tattica e strategia non era certo da meno. Unica differenza, quelli che non pensavano come lui finivano, inevitabilmente, in Siberia nella migliore delle ipotesi mentre in questo caso, si tratta di 70 dipendenti assunti in un'azienda che sena dubbio sarà, cosa risaputa, un bel bacino di voti, ma ognuno, cari PalP usa, alle elezioni così come in amore o in gerra, le armi che ha a disposizione. Importante è che, come nel caso dei Marcucci, non facciano male.