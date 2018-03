Ce n'è anche per Cecco a cena



"Aldo Grandi giornalista e persona disgustosa"

mercoledì, 21 marzo 2018, 21:36

di aldo grandi

Daniele Canali, sul proprio profilo facebook, si occupa del sottoscritto attribuendogli simpatie per il Ventennio che il sottoscritto, pur essendosene occupato in numerosi libri, non ha mai avuto. Canali, però, lo fa con garbo, senza offendere e senza, soprattutto, mettere in dubbio la professionalità del suo interlocutore che, a onor del vero, è convinto che Canali mai abbia letto uno solo dei libri editi da Baldini&Castoldi, Rizzoli, Sperling&Kupfer, Mursia, Einaudi. Nella bacheca di Canali fa irruzione, ad un certo punto, tale Stella Volpi che l'autore di queste righe non ha mai conosciuto, la quale se ne esce con un esordio niente male: Daniele io Grandi la trovo una persona e un giornalista disgustoso. Aggiunge, però, subito dopo di dover ammettere, forse con disappunto vista la premessa, che lascia, il Grandi, alla sua collaboratrice Vinicia Tesconi, totale libertà di scrivere. Se chi scrive fosse anche solo un lontano parente della ex presidente della Camera, probabilmente si divertirebbe a querelare la signora Volpi per il reato di ingiurie, ma al di là del giudizio personale, ciò che merita attenzione è la seconda parte del commento ché, poi, è la sostanza di tutto: Grandi sarà anche una persona e un giornalista disgustoso, però e a differenza di altri direttori di testate locali, lascia scrivere quello che i suoi collaboratori vedono e ascoltano. Ecco, questo è il più bel complimento che uno che fa questo mestiere può ricevere e che surclassa anche il disgusto manifestato dalla Volpi. Magari una persona andrebbe conosciuta prima di esprimere simili sentenze, ma, evidentemente, la Nostra preferisce fare così. Quanto a Daniele Canali, nessun problema nel ricevere il suo commento, ma anche per lui la premessa è decisamente fuorviante. Canali definisce il sottoscritto noto simpatizzante del passato regime e speranzoso in un suo diuturno restauro.

Ora, sfidiamo Daniele Canali a trovare anche una sola parola con cui il sottoscritto - nei suoi libri o nei suoi articoli - ha dato un giudizio positivo del fascismo augurandosene un provvidenziale ritorno. E allora da dove Canali desume questa propensione verso il Regime Fascista? Non lo sappiamo. Sappiamo, però, che l'antifascismo di certi militanti di Sinistra è portato a tacciare di fascismo tutto ciò che non si uniforma al proprio universo, senza alcuna distinzione né capacità di discernimento.

A Daniele Canali racconteremo un semplice aneddoto capitato all'autore di queste righe tanti anni fa. A metà anni Novanta il sottoscritto aveva acquistato con i propri risparmi un piccolo appartamento per andarci a vivere, ma, essendo, nel frattempo, cambiate le sue condizioni affettive, finì per affittarlo a una collega e, oltre all'arredo, lasciò ovviamente anche la biblioteca a vista nel soggiorno con tutti i libri che, ad ogni trasloco, si portava dietro. Un giorno la collega gli raccontò che la sera prima aveva ospitato a casa alcuni amici e che questi, seduti sul divano, si erano messi a guardare i libri e a leggerne i titoli. Alla fine, nessuno era riuscito nell'intento di voler attribuire al proprietario dei libri stessi, una etichetta di sinistra o di destra e sapete perché? Perché accanto ai libri degli Editori Riuniti con i classici del marxismo, c'erano gli scritti e i discorsi di Mussolini e numerosi volumi dell'epoca, così come una nutrita schiera di opere di storici e autori militanti nel Pci. Questa, in fondo, è stata la più grande soddisfazione: essere riuscito a non farsi etichettare.

Ed è quello che Vinicia Tesconi, Donatella Beneventi, Paola Orrico e tutti gli altri collaboratori della Gazzetta di Massa e Carrara e delle altre sorelle Gazzette possono tranquillamente testimoniare. Sono decine le persone che, con il sottoscritto, hanno preso il tesserino di giornalista pubblicista e una è anche divenuta giornalista professionista all'interno del gruppo. Eppure non ce n'è una che può affermare, in onestà di coscienza, di essere mai stata costretta a scrivere o a non scrivere qualcosa. Anzi. Qui alle Gazzette vige la regola che più casino si fa, meglio è. Sia a destra sia a sinistra non si desidera l'indipendenza del giornalismo, ma la sua assuefazione ai dettami di chi paga o di chi detiene il potere ché, poi, è quasi sempre la medesima cosa. Alle Gazzette funziona diversamente perché chi paga e chi dirige è la stessa persona e questa persona, ossia il sottoscritto, desidera che nei suoi giornali, nonostante le tante difficoltà, chi vi collabora si senta libero di poter scrivere ciò che vede e che ascolta. Quanto alle posizioni del direttore (ir)responsabile, esse niente hanno a che vedere con la cronaca e, comunque, mai interferiscono nel lavoro degli altri. Conta la notizia, è quella che interessa.