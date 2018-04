Ce n'è anche per Cecco a cena



Un'ebrea uccisa dai musulmani fa meno notizia che se uccisa dai fascisti

lunedì, 2 aprile 2018, 00:40

di aldo grandi

"Nous avions déjà souffert avec mon père qui est un ancien déporté et là, on se retrouve avec une mère assassinée. Les gens ne comprennent pas ce que c'est d'être juif". Sono parole di Daniel Knoll, il figlio di Mireille Knoll, l'ottantacinquenne vedova ebrea uccisa alcuni giorni fa nella sua abitazione parigina con undici coltellate da due giovani di religione musulmana. Una notizia che non ha suscitato reazioni internazionali e che, ormai, non fa quasi più nemmeno notizia, in una Francia dove l'antisemitismo dilaga non soltanto nella banlieu parigina, ma un po' ovunque al punto che, oggi, essere ebrei in Francia rappresenta essere in pericolo di morte. Eppure, se si va a scrutare nelle pagine dedicate all'omicidio efferato di questa povera sopravvissuta all'Olocausto, sia in Francia sia, ma è più comprensibile, in Italia, nessun accenno o il minimo indispensabile alla religione dei due fermati per l'assassinio. Ancora una volta, la tendenza della stampa e dei giornalisti a non chiamare le cose con il loro vero nome e questo nonostante l'aggravante della motivazione religiosa sia stata subito riconosciuta dagli inquirenti. Già nel 2017 un'altra donna ebrea, di 65 anni, era stata barbaramente uccisa da un musulmano, ma in quel caso, forse perché sotto elezioni presidenziali, ci è voluto un anno prima che gli investigatori riconoscessero il carattere antisemita dell'omicidio. La verità è che quando muore un ebreo, se per mano di un musulmano, la reazione, in particolare della sinistra radical chic-choc, è molto, ma molto meno veemente che se a morire è un palestinese o un arabo anche se, almeno in Europa, non ci risulta che vi siano musulmani uccisi per mano di ebrei. Il problema è lo stesso di sempre: la progressiva islamizzazione dell'Europa sta conducendo verso un nuovo antisemitismo che colpisce a caso, ma colpisce e uccide, chi è di religione ebraica. Accade in Francia, ma non soltanto e in Italia tutto ciò è ancora di là, forse, da venire, per il semplice motivo che non esiste una comunità musulmana così numerosa e radicalizzata come quella esistente in altri paesi europei Francia in primis.

L'antisemitismo della sinistra e della gauche francese è, soprattutto, quello fascista e nazista, mentre quello islamista e arabo lo è solo in determinati casi. Può sembrare assurdo, ma è così. Non è un caso che molti ebrei stiano abbandonando progressivamente l'Europa e, in particolare, la Francia e Parigi laddove esistono comunità musulmane numerose e agguerrite e in grado di far valere il proprio peso e la propria aggressività sia a livello politico sia a livello sociale. Un ebreo, infatti, non uccide, non si barrica in un supermercato con degli ostaggi, non sente il bisogno di uccidere gli infedeli. Un musulmano o, almeno, una parte di musulmani, evidentemente, sì. Il fatto che si tratti di una minoranza è la solita presa in giro delle autorità che non hanno il coraggio né la volontà di espellere e di frenare la inevitabile e allarmante islamizzazione della società.

Mireille Knoll è stata uccisa al grido di Allah akbar. Il suo appartamento è stato dato alle fiamme e lei, peraltro invalida, è stata rinvenuta semicarbonizzata. I suoi due assassini, dei quali gli organi di stampa d'Oltralpe si sono ben guardati dal diffondere nomi e foto nonostante si tratti di due criminali incalliti uno dei quali condannato per violenza sessuale ai danni di una adolescente, vengono paradossalmente trattati con i guanti per non creare un clima di islamofobia o agitare ulteriormente la comunità araba presente in forme massicce sia nella capitale sia in altre città. E questa timidezza nel denunciare una triste realtà ad altro non serve se non a radicalizzare ancora di più nella loro convinzione di impunità gli autori dei presenti e futuri attentati. La verità è che l'Occidente ha paura dell'Islam e questa paura lo spinge a ritenere che l'antisemitismo musulmano sia trascurabile e non metta in pericolo la propria libertà. Niente di più falso. Gli ebrei sono, ancora oggi come settanta anni fa, il termometro della nostra libertà. Un termometro, purtroppo, la cui temperatura ha già raggiunto livelli intollerabili.