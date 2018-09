Ce n'è anche per Cecco a cena



Il giorno in cui l’Europa crollò

domenica, 2 settembre 2018, 15:44

di barbara pavarotti

Il giorno in cui si sgretolò l’Unione europea l’ennesima agenzia di rating straniera aveva sentenziato che l’outlook italiano doveva passare da “stabile” a “negativo”, Salvini si fregiava di 5 medaglie al valore tante quanti gli avvisi di garanzia per la nave Diciotti, i 5 Stelle insistevano con le nazionalizzazioni e Juncker, presidente della Commissione Ue, disse che bisognava abolire l’ora legale. E questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Titoli di apertura di tg e giornali: ora legale sì oppure no? Non si parlava d’altro quel giorno. Accantonati per un attimo i morti di Genova, i guadagni dei Benetton, i poveri migranti rifiutati da tutta Europa, i cittadini insorsero e dissero basta: questa Unione si sta coprendo di ridicolo.

Non fu la forzosa introduzione dell’euro, che in appena 18 anni, aveva reso tutti più poveri, non furono i vincoli di bilancio ormai ritenuti un cappio al collo, non furono le migrazioni di popoli che dicevano: questa terra è nostra e voi europei ci dovete fare spazio. L’Europa crollò su una sciocchezza, una buccia di banana, come sempre capita quando qualcosa di grosso cova sotto la cenere e alla fine esplode. Ci si rese conto allora che non si era formato nessun sentimento comune europeo. Che i tedeschi rimanevano tedeschi, i francesi sarebbero rimasti per sempre francesi e così tutti gli abitanti delle altre nazioni. Che gli italiani rimanevano osservati speciali e infatti quel giorno sempre la famosa agenzia di rating straniera privata, di proprietà di un gruppo editoriale – mai in tanti anni si era riusciti a crearne una italiana – pronosticava la fine rapida del primo governo ritenuto “contronatura” ed elezioni anticipate al 2019.

Furono i popoli del nord e dell’est, capeggiati da Polonia e Finlandia, a chiedere di smetterla col passaggio tra ora legale e solare. Si fece un referendum di cui in Italia non si sapeva quasi nulla e si pronunciarono a favore 4,6 milioni di cittadini. Una percentuale risibile su 741,4 milioni di europei, ma per Bruxelles fu un risultato storico: mai un sondaggio lanciato dall’esecutivo comunitario aveva raggiunto queste cifre. E quindi Juncker decretò: “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”.

Cavolo, dissero tutti, perché non si è sentito il parere della gente su altri temi cruciali, tipo l’introduzione dell’euro o le migrazioni? Perché invece su questa ora legale, sulla cui utilità e necessità ci hanno sfracassato per decenni, si è deciso di fare un referendum? Prima ci dicevano che si risparmiava un sacco, 100 milioni all’anno in Italia, dopo, in quella fine estate del 2018, dissero che non serviva più a granché. La gente voleva tante cose in quegli anni turbolenti, ma a Bruxelles non gliene fregava nulla. Però del cambio di ora sì, perché, secondo autorevoli studi, si scoprì che danneggiava l’economia e faceva male alla salute. Era diventata all’improvviso una cosa molto negativa. Bruxelles disse anche che molto generosamente avrebbe concesso ai singoli stati la possibilità di scegliere se mantenere tutto l’anno l’orario estivo o quello invernale. E così l’Unione andò definitivamente in frantumi. Fusi orari diversi da nazione a nazione. Vado in Danimarca, in Germania, in Polonia? Devo spostare l’orologio avanti di un’ora o viceversa. Fu il caos lancette.

E le reazioni alla proposta della Commissione europea, caldeggiata da una marea di eurodeputati, furono di scherno e di sfottò, sintomo di una rabbia ormai dilagante: “Speriamo di modificare le regole della briscola”, “Urge che la Commissione valuti meglio la lunghezza delle banane”, “Gli eurodeputati si devono togliere dalle balle, siamo stufi di mantenerli”.

Poi ci furono le elezioni europee, nel maggio 2019, e stravinsero i partiti “sovranisti”, quelli che ritenevano l’Europa una zavorra. E fu così che tutto cambiò. L’Europa cadde su quella frase storica: “Lo chiedono i cittadini e lo faremo”. Mai frase fu sentita più falsa e ipocrita. Perché mai pronunciata in tanti anni di Unione dai vertici di Bruxelles. I cittadini si arrabbiarono: “Ma allora perché non ci hanno dato retta su tutto quello che abbiamo chiesto finora? Forse abbiamo una speranza: chiediamo e ci sarà dato”. E invece no. Quella frase rimase lì, sola e isolata, buona solo per il cambio dell’ora. Che peccato. Il sogno europeo era diventato un incubo.