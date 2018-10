Ce n'è anche per Cecco a cena



Simona Bonafè e chi è?

domenica, 14 ottobre 2018, 18:59

di aldo grandi

Le solite voci bene informate in terra garfagnina dicono che sia sbarcata a Castelnuovo Garfagnana e, successivamente, a Castelvecchio Pascoli, attorniata da milioni, pardon migliaia, scusate centinaia, che dico?, decine di simpatizzanti. Sì, proprio lei, Simona Bonafè, quel che resta del Pd renziano ormai scivolato, a livello nazionale, al di sopra o - più probabile - al di sotto del 15 per cento. Leggendo il suo "pedegree", si apprende che era iscritta alla Margherita e che, udite udite, ha ricoperto uno degli incarichi più prestigiosi dell'ultimo ventennio: assessore al comune di Scandicci dopodiché ha partecipato, in qualità di coordinatrice, insieme a Maria Elena Boschi e Sara Biagiotti, alla campagna per le primarie del centrosinistra del 2012 in favore di Matteo Renzi. Alle elezioni politiche italiane del 2013, la sua fede e dedizione sono state ripagate: è stata eletta deputata e nel 2014 diviene, sempre per il Pd, eurodeputata. Adesso, quello che ancora spera di poter tornare in auge dopo aver perso referendum e elezioni, ha deciso di proporla come segretario regionale del Pd e, ovviamente, i suoi pretoriani nella nostra provincia si sono subito messi al lavoro di buona lena. Alle nostre latitudini hanno fatto il possibile per stendere il tappeto rosso all'arrivo della 45enne varesina. A cominciare da Andrea Marcucci, il quale ancora non si capacita di non essere più al Governo e al potere, ma di essere finito all'opposizione e per uno abituato a comandare stare all'opposizione non deve essere facile. Poi anche Marco Remaschi, alias mister Gucci, assessore regionale all'agricoltura e vero e proprio terrore degli ungulati. Infine anche altre due creature marcucciane, Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti.

Ora, è indiscutibile che le primarie del Pd equivalgono, periodicamente e per importanza, alle consultazioni presidenziali negli Stati Uniti, ma a nostro avviso sia in Media Valle sia in Garfagnana e, sostanzialmente, in tutta la Lucchesia, esse contano, per la gente comune, quanto il due di coppe a briscola quando regna bastoni. Il partito democratico ha scopiazzato molto dall'America liberal e radical chic-choc, ma questa sua predisposizione per lo straniero ha finito per relegarlo ai minimi storici.

Poiché alla nostra redazione garfagnina sono arrivate segnalazioni di protesta per grida e urla di giubilo che si sarebbero avute in occasione dell'arrivo nella nostra amata terra della signorina Bonafè, dopo aver preso le dovute informazioni, abbiamo appurato essersi trattato soltanto di schiamazzi più o meno notturni che hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Ossia nulla.

Al di là delle primarie del Pd di cui, a essere sinceri, a noi frega niente così come alla maggior parte dei lucchesi, dei garfagnini e degli abitanti della Media Valle, visto che prossimamente si terranno altre consultazioni sicuramente più importanti, l'invito che rivolgiamo a tutti gli uomini di buona - e perché no? - anche cattiva volontà, è di andare a votare conservando indipendenza di giudizio e autonomia di pensiero che, poi, in fondo sono la stessa cosa.