Ce n'è anche per Cecco a cena



Yamila Bertieri (Lega) di Borgo a Mozzano, ci fa la cortesia di spedire i comunicati stampa lo stesso giorno a tutti i giornali? Nell'attesa sospendiamo le pubblicazioni dei suoi articoli

venerdì, 10 gennaio 2020, 21:54

di aldo grandi

C'è un problema, pare, a Borgo a Mozzano. Non esageriamo ché di problema è davvero arduo parlare quanto, piuttosto, di una disfunzione che a nostro modesto avviso va risolta in un modo o nell'altro. C'è una certa Yamila Bertieri la quale, un giorno sì e l'altro pure, a nome della Lega di Borgo a Mozzano, invia alla nostra redazione un comunicato stampa. Noi, ovviamente e come facciamo con tutti, indistintamente, glieli pubblichiamo tutti nonostante la sua sia una vera e propria mission impossible. Il sottoscritto, così come Andrea Cosimini anima e cuore della Gazzetta del Serchio, non ci aveva fatto caso. Qualcuno, però, più attento di noi, ci aveva fatto non solo caso, ma lo aveva visto più volte accadere e, così, ci ha informato. In sostanza, fino a qualche tempo fa la Yamila inviava i comunicati del suo partito, la Lega, lo stesso giorno a tutti i giornali, cartacei e non con il risultato che, ovviamente ed essendo noi un quotidiano on line, finivano per essere pubblicati il giorno stesso sulla Gazzetta e, quello seguente, sui giornali cartacei. Improvvisamente, ci faceva notare anche un collega, i comunicati sono cominciati ad apparire prima sui quotidiani cartacei nelle pagine della Mediavalle e della Garfagnana e, poi, sui quotidiani on line. Segno evidente che qualcuno ha protestato. Si dà il caso che i comunicati, adesso, arrivino a noi la mattina presto di ogni giorno cosicché, appena pubblicati, finiscono per essere leggibili, in sostanza, più o meno - molto meno che più - alla stessa ora dei cartacei.

E' probabile che la Yamila o chi per lei, forse il responsabile della comunicazione che ci dicono essere Damiano Simonetti, siano, adesso, soddisfatti dell'andazzo, ma a noi, invece, così non sta bene. I comunicati vanno mandati lo stesso giorno a tutti e pazienza se uno è on line e l'altro cartaceo, non è colpa nostra. Inoltre anche i cartacei hanno l'on line, quindi... facciano come facciamo noi che passiamo 12 ore al giorno e anche di più davanti al pc ad aggiornare le notizie.

Detto questo, diciamo alla Yamila e alla Lega di Borgo a Mozzano che, fino a quando non verrà ripristinato quello che consideriamo essere il giusto andamento delle cose, sospendiamo la pubblicazione dei comunicati inviati dalla Lega di Borgo a Mozzano.

A proposito: da ora in avanti presteremo particolare attenzione a questo aspetto per cui, qualora ci fosse qualche altra forza politica o qualche altro soggetto più o meno istituzionale che fa o pensa di fare altrettanto, sappia che verrà trattato allo stesso modo.