Ce n'è anche per Cecco a cena



Panchine arcobaleno pro Lgbtq+ in Media Valle e Garfagnana? Sedetevici voi

mercoledì, 5 febbraio 2020, 15:12

di aldo grandi

I giovani democratici di sinistra della Media Valle e della Garfagnana hanno lanciato una proposta. Stando ai sempre più numerosi - ma dove?, ma quando? - episodi di omofobia, propongono ai comuni di realizzare panchine arcobaleno come segno di vicinanza e solidarietà alla comunità Lgbtq+ A proposito, se qualcuno, vista la nostra proverbiale ignoranza, ci spiega cosa vuol dire quel + messo in fondo alla sigla, ci farebbe un favore. Ribadendo il nostro profondo rispetto per ogni orientamento sessuale che, secondo noi, dovrebbe appartenere alla sfera privata dell'individuo e come tale essere configurata e rispettata, crediamo che la teoria Gender di cui la Sinistra vuole farsi portatrice non può e non deve prendere il sopravvento con la scusa di difendere chi ha orientamenti sessuali diversi dalla maggioranza delle persone. Perché, purtroppo, ciò cui si sta andando incontro è proprio questo. Si lancia l'allarme omofobo e, poi, si fa di tutto per far passare la teoria secondo la quale l'identità sessuale non è data dalla nascita, bensì dalla scelta dell'individuo. Quindi, in poche parole, ognuno è ciò che sceglie di essere con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. A noi una società dove all'asilo e a scuola si insegna a essere indistintamente uomini e donne, maschi e femmine fa, sinceramente, orrore. Ci sono scuole dove si travestono i maschi da femmine e le femmine da maschi per evitare gli stereotipi, ma in queste scuole noi non manderemmo mai e poi mai i nostri figli.

Inoltre, non ci sembra che, attualmente, l'emergenza omofoba sia così impellente. Se proprio emergenza c'è, è quella della sicurezza, dello spaccio di droga con l'eroina che torna a fare capolino e a terrorizzare, questo sì, le famiglie. E allora cosa facciamo? Per la droga come le vogliamo dipingere le panchine? O i giovani democratici della Media Valle e della Garfagnana ritengono più impellente, necessario e meno pericoloso il problema omofobia di quello legato allo spaccio di droghe o alla diffusione della microcriminalità? Sì, perché questa incredibile e assurda scala di valori porta a ritenere fenomeni minoritari meritevoli di tutta l'attenzione e la tutela possibili e immaginabili mentre per altri problemi, ben più concreti e che sono 'di pancia' oltre a interessare tutta la comunità, nessuno si interessa.

Se per la Sinistra e non solo l'omofobia e la protezione-tutela-difesa dei diritti degli Lgbtq+ sono così fondamentalmente prioritari rispetto ad altre tematiche ben più pericolose ed avvertite dalla popolazione, bene, che manifestino e chiedano tutte le panchine arcobaleno che vogliono, ma rispettino, cosa che raramente fanno e le sardine insegnano, chi la pensa diversamente come noi per i quali le panchine stanno bene così come sono, verdi come sono sempre state o marroni come il legno di cui sono, generalmente, composte. Gli arcobaleni lasciamoli al meteo che sono più belli e anche più spontanei e naturali.