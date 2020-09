Ce n'è anche per Cecco a cena



Pezzi di merda. E noi votiamo Susanna Ceccardi

venerdì, 4 settembre 2020, 20:49

di aldo grandi

Vale a Massa e Carrara, ma è come se fosse successo a Lucca, in Garfagnana o in Versilia. Saremo brutali. L'atto vandalico contro la sede della Lega a Carrara e, soprattutto, il silenzio delle altre forze politiche sempre pronte a sciacquarsi la bocca - e anche il culo - con le parole dell'antifascismo e della costituzione, ci fanno decidere senza ombra di dubbio che voteremo per Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione Toscana. Coloro che hanno sfondato la porta e sputato sulla sede della Lega in via Santa Maria sono dei bastardi e dei pezzi di merda. Vigliacchi, schifosi e consapevoli, come ai tempi del terrorismo di sinistra, di avere a loro protezione un'area di contiguità che viaggia intorno alle forze della sinistra istituzionale e non solo. Oggi, però, anno di disgrazia 2020, non siamo più negli anni Settanta del Novecento e la gente ha capito bene con chi si ha a che fare. Non bastavano il Covid-19 e l'appello di quell'incapace di Zingaretti ad una rivolta popolare contro i cosiddetti 'negazionisti' - orribile parola che riporta alle polemiche sul nazismo e i campi di sterminio, parola che piace tanto ai comunisti di casa nostra che pur di vincere farebbero resuscitare anche Mussolini per poterlo ammazzare di nuovo - non era sufficiente la costante aggressione verbale e fisica nei confronti di Matteo Salvini la cui unica responsabilità è di fare quello che dovrebbe fare ogni servitore dello stato. Non basta nemmeno far notare che se l'assalto alla sede della Lega fosse avvenuto alla sede di qualche partito di sinistra, sarebbe scoppiato il finimondo.

La verità è che vogliono lo scontro fisico e scatenare il caos per far sì che la gente abbia paura e, pur di non avere grane, scelga il mantenimento di questo governo-sistema privo di qualsiasi rappresentanza e lontano anni luce dagli italiani e dai loro bisogni, servo dell'Unione Europea e dei poteri forti dediti alla cancellazione di ogni identità nazionale.

A Carrara, lo sappiamo, anarchici e anarcoinsurrezionalisti sono sempre andati di moda, ma gli anarchici di una volta erano quelli che andavano a combattere c on le brigate Garibaldi nella guerra di Spagna contro Franco e i suoi alleati fascisti e nazisti. Oggi, al contrario, aggrediscono la Lega e chiunque voglia difendere questo Paese dall'invasione sistematica di cani e porci o che pretenda ordine al posto del caos.

Sappiamo tutti che se Salvini dovesse arrivare al Governo i mercati, i poteri forti, i criminali da strada protetti e sovvenzionati dalla sinistra nostrana, metterebbero in atto tutte le loro 'armi' pur di scatenare il finimondo con, magari, il Mattarella di turno che sospenderebbe la democrazia per meglio gestire la dittatura del pensiero unico dominante. Il Covid-19 e la sua gestione, del resto, lo stanno ampiamente dimostrando.

Immaginate se attivisti della Lega o di Fratelli d'Italia o di CasaPound avessero sputato e sfasciato uan sede di qualche partito della sinistra del c...o. Apriti cielo con i giornalisti leccaculo e servi del potere pronti a gridare all'avvento del fascismo.

Per tutto questo, perché odiamo l'ipocrisia e non sopportiamo chi chiude un occhio e sempre dalla stessa parte, diciamo candidamente che se anche avevamo - pochi invero - qualche dubbio su chi votare alle prossime elezioni regionali, bene, li sciogliamo subito: voteremo Susanna Ceccardi. Tutta la vita contro questa bastardi senza gloria e chi li tiene e li usa come fossero pretoriani a quattro zampe.