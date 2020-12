Ce n'è anche per Cecco a cena



Potere al popolo sì, basta che non scriva inesattezze: la cena per la Lega organizzata da Puglia per la candidatura di Elisa Montemagni non c'è mai stata

sabato, 19 dicembre 2020, 19:07

di aldo grandi

Dicono che le Gazzette siano di destra, dimenticandosi che pubblichiamo tutto quello che ci inviano, provenga esso da destra o da sinistra. Così come abbiamo fatto, oggi, con il comunicato inviatoci da Potere al Popolo sezione di Lucca. In questa nota Potere al Popolo si scaglia contro coloro che, a suo giudizio, stanno zitti e non dicono alcunché in merito alle vicende giudiziarie che hanno interessato il comune di Vagli e, nella fattispecie, un presunto appoggio che lo stesso Puglia avrebbe dato alla Lega organizzando iniziative tra cui una cena a cui avrebbero partecipato i vertici del partito di Salvini. Il tutto a favore del candidato consigliere regionale Elisa Montemagni. Noi conosciamo quest'ultima e ci è sempre sembrata una persona perbene quindi, ci pare davvero strano che possa avere avuto a che fare con Mario Puglia e con il suo modo di intendere la politica e gestire la pubblica amministrazione. Ma non è questo il punto. Il punto è che secondo quanto la stessa Montemagni ha voluto specificare, non soltanto lei non ha mai avuto a che fare con Mario Puglia e questi potrebbero essere problemi suoi, ma non c'è mai stata alcuna cena cui hanno preso parte i vertici della Lega per sponsorizzare la sua elezione. E qui, allora, qualcuno mente e poiché le... accuse e le dichiarazioni le hanno fatte quelli di Potere al Popolo, bene, se hanno onestà intellettuale che dimostrino quello che dicono.

Tanto per essere chiari, dimostrino che Elisa Montemagni ha avuto rapporti politici con Mario Puglia, che la Lega è stata sponsorizzata da una cena in occasione delle ultime elezioni con cento persone cui avrebbe preso parte la stessa Montemagni. Se non dimostreranno quello che hanno scritto, saranno soltanto dei bugiardi per quello che ci riguarda diamo loro tre giorni di tempo per mandarci una prova concreta altrimenti sulle pagine delle nostre Gazzette non vedranno più una sola riga pubblicata. E possono stare tranquilli, anche se non si firmano mai se non col una generica sigla 'Palp' che questo avverrà. Non ama, chi scrive, essere preso per il deretano e, soprattutto, non ama che i suoi giornali vengano utilizzati strumentalmente per sputtanare personaggi politici di qualsiasi parte.

A questo punto, ci pare ovvio che dipende tutto da Palp: o ci mandano una prova della cena e del sostegno politico dato alla Lega da Mario Puglia e da sue iniziative, oppure ci penseremo noi a bannarli definitivamente.