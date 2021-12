Ce n'è anche per Cecco a cena



YouTube censura la Gazzetta: cancellato il video della risorsa africana nuda nella fontana delle Naiadi a Roma

martedì, 14 dicembre 2021, 10:49

di aldo grandi

846 visualizzazioni sulla Gazzetta di Lucca, 231 sulla Gazzetta del Serchio, 148 sulla Gazzetta di Viareggio e 154 sulla Gazzetta di Massa e Carrara. Questo il risultato, invero piuttosto normale se non, addirittura, modesto dell'articolo inerente la bravata della risorsa africana che ha seminato il panico a Roma salendo sulla fontana delle Naiadi in piazza Esedra e costringendo una decina di agenti a fare il bagno nell'acqua gelata mentre lui, nudo come un verme, sguazzava di qua e di là sfuggendo alla cattura. Ci sono stati alcuni quotidiani nazionali cartacei che se la sono presa, addirittura, con la polizia! E voi continuate ad acquistarli. Noi abbiamo pubblicato il video dell'impresa ripreso da un automobilista e lo abbiamo caricato prima su YouTube e, poi, pubblicato. Ebbene, a distanza di alcuni giorni, YouTube ci ha sospeso il canale spiegandoci che si tratta del primo avvertimento e che, al secondo, verrà disattivato definitivamente. Che dire? I colossi della falsa e fasulla libertà globalizzante e globalizzata hanno già deciso quale deve essere il limite invalicabile oltrepassato il quale certe cose sono ammesse e altre no. La tecnologia lasciata a se stessa? Nemmeno per sogno. La tecnologia che dà l'illusione della facoltà di poter fare e dire ciò che si vuole mentre, in realtà, esiste una cornice dentro la quale i pesci senza voce possono nuotare e fare quello che, poverini, credono sia loro facoltà fare e scegliere. Invece è soltanto apparenza. Noi avevamo pubblicato il video per dimostrare come, in Italia e in Occidente, con l'immigrazione incontrollata, siamo alla frutta e prossimi a una invasione-devastazione-deforestazione umana al termine della quale non esisteranno più identità nazionali, ma solo una massa omogeneizzata e omologata simile ad una tabula rasa dove ognuno, sempre le solite élites sovranazionali assetate a affamate di potere, potranno fare ciò che vogliono.

Ida Magli, l'antropologa per eccellenza, una delle menti più lucide in questo disgraziato paese, Oriana Fallaci, altra intellettuale scomoda, avevano visto giusto. Due donne, le sole perché altre non ce ne sono all'orizzonte. Pensano forse di salvarsi l'anima accogliendo senza pensare al futuro?

Noi, ovviamente, di YouTube ce ne fottiamo nel senso che lo useremo quando ci serve e troveremo il modo di aggirarne le disposizioni quando ci impedisce di essere liberi. Le Gazzette sono, è bene sottolinearlo, gli unici giornali non vaccinati in un mondo dove la vaccinazione è requisito indispensabile non solo per lavorare, ma anche per pensare e dire o scrivere. A pensarci bene, tutto va in direzione di una costrizione superiore, di una gestione monolitica dell'umanità e del potere in mano a organismi sovranazionali che credono di poter fare il bello e il cattivo tempo un nome della salvezza dell'umanità. Il capitalismo ha assunto una nuova, devastante forma di sfruttamento e di (ri)produzione. Voi continuate a fare le pecore, noi preferiamo restare capre.