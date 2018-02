Confcommercio



Sicurezza e Haccp, Confcommercio in prima linea

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:24

Prosegue la stagione di corsi presso l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana. Il mese di febbraio vedrà ben tre momenti formativi legati alla sicurezza, a marzo invece sarà la volta dell’Haccp. Si parte il 14 febbraio, alle 14,30, con la formazione lavoratori per la sicurezza. Una figura relativamente nuova, inserita nell’accordo Stato/Regione del 2012 che è andato ad implementare la legge 81/08 sulla sicurezza. Il corso avrà una seconda lezione, sempre alle 14,30 e sempre di 4 ore, il 19 febbraio ed avrà sia la valenza di aggiornamento (basta prendere parte ad una lezione sola) che base (entrambe le giornate formative). Devono effettuare il corso tutti i dipendenti e i soci lavoratori ad esclusione del legale rappresentante che svolge la funzione di responsabile. Il 20 febbraio si terrà il corso di primo soccorso, mentre il 21 sarà la volta di quello per gli addetti all’antincendio. A marzo, invece, il corso Haccp per l’igiene alimentare con partenza lunedì 5, ore 14,30. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile contattare l’ufficio di Castelnuovo allo 0583-62548 o tramite mail ascomcastelnuovo@confcommercio.lu.it