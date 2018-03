Confcommercio



Tre commercianti della Valle del Serchio premiati da Confcommercio

lunedì, 26 marzo 2018, 09:20

Grande festa ieri mattina nella sala Ademollo di Palazzo Ducale per la consegna degli attestati ai "Maestri del Commercio" dell’Associazione 50 & Più di Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento che 50 & Più consegna da oltre 40 anni: la prima edizione risale infatti al 1974, mentre dal 2014 ha assunto una cadenza biennale.

I premiati di quest’anno sono stati 36, suddivisi come sempre in tre diverse categorie: Aquila d’argento, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 25 anni di attività; Aquila d’oro, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 40 anni di attività; Aquila di diamante, per i commercianti che hanno raggiunto almeno 50 anni di attività. Quest’anno i premiati saranno 12 per la categoria “Aquila d’argento”, 10 per la categoria “Aquila d’oro” e 14 per la categoria “Aquila di diamante”.

Alla manifestazione, oltre al sindaco Alessandro Tambellini, al prefetto Maria Laura Simonetti e al presidente della Provincia Luca Menesini, il presidente dell'associazione 50&Più di Lucca Antonio Fanucchi, quello nazionale Renato Borghi e il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini. Applausi e commozione, in particolare per i più 'vecchi' commercianti di Lucca e provincia, presentati tutti con amabilità e simpatia da Paolo Del Debbio.

Ecco l'elenco dei commercianti premiati:

PREMIATO LUOGO AQUILA ARGENTO BARBIERI PAOLA Lucca BIANCHI MAURIZIO Massarosa BONINO PIETRO Lucca CORTOPASSI ANDREA (alla memoria) Lucca D'ANTRACCOLI MORENA Capannori DIANDA CINZIA AMEDEA Lucca FABBRI ALESSANDRO Viareggio LANZA FEDERICO Lucca LENCIONI STEFANIA Porcari MECIANI ALESSANDRO Massarosa TARABORI MASSIMO Capannori TRUGLIO GINA Lucca AQUILA ORO BIANCHI ENRICO Capannori BIANCHI ROBERTO Massarosa CARRARA ISOLA Capannori CAVANI QUINTO Gallicano DINI RUGGERO Castelnuovo di Garfagnana GARBATI LUCIANA Pietrasanta GIANNINI AMELIA LIA Lucca LENCIONI ANNA MARIA Capannori PIROZZI ANTONIO Montecarlo PISANI PIERA Capannori PUCCI GIUSEPPE Viareggio AQUILA DIAMANTE BERTUCCELLI FANUCCHI LORENZO Porcari BONINI LUIGI Altopascio DAL CERRO GIAMPAOLO Lucca GIANNECCHINI VERA Fabbriche di Vergemoli MAFFEI ALFIO Capannori MAGNELLI GIOVANNI Lucca MENCARI GIUSEPPE Capannori MENCARINI TINA Montecarlo NANNIZZI MARIO Lucca NARDI GIOVANNA Lucca PINTUS GIOVANNI ANTONIO Viareggio SIMONI EDO Lucca TOMEI LELIA Lucca