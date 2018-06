Concommercio si interroga sul presente e futuro del commercio a Castelnuovo

Altri articoli in Confcommercio

lunedì, 21 maggio 2018, 16:01

Dopo gli incontri organizzati con gli esperti del settore a Lucca come a Massa, in Versilia e Valle del Serchio, adesso l’associazione che fa riferimento a Palazzo Sani si mette al fianco delle aziende per risolvere tutte le problematiche legate al nuovo regolamento europeo che non “risparmierà” nessuna attività

lunedì, 26 marzo 2018, 09:20

Grande festa nella sala Ademollo di Palazzo Ducale per la consegna degli attestati ai "Maestri del Commercio" dell’Associazione 50 & Più di Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento che 50 & Più consegna da oltre 40 anni. Premiati tre commercianti della Valle del Serchio

martedì, 20 febbraio 2018, 15:54

Dall’acrilammide agli allergenti, dall’anno del cibo alla volontà di ricreare un gruppo di ristoratori in Garfagnana e Media Valle. Si avvicina l’atteso momento degli Stati Generali della Ristorazione che si terranno martedì prossimo (27 febbraio) alle ore 16 presso la sede di Confcommercio Lucca a Castelnuovo

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:24

Prosegue la stagione di corsi presso l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana. Il mese di febbraio vedrà ben tre momenti formativi legati alla sicurezza, a marzo invece sarà la volta dell’Haccp

giovedì, 27 luglio 2017, 09:20

Secondo appuntamento giovedì 27 luglio con il ciclo di incontri formativi promosso da Confcommercio in materia di nuovi voucher lavorativi. L’appuntamento è in programma alle 15,30 nella sede di Castelnuovo Garfagnana dell’associazione (via Farini, 2)

martedì, 21 febbraio 2017, 15:30

La nuova legge regionale sul turismo provocherà diversi cambiamenti per tutti i tipi di struttura ricettiva. Confcommercio organizza un incontro con gli imprenditori del settore turistico di tutta la provincia di Lucca e Massa Carrara