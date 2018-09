Strategie marketing, se ne parla in Confcommercio

Altri articoli in Confcommercio

venerdì, 1 giugno 2018, 15:55

Una serata per discutere del commercio di Castelnuovo, del ruolo dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, dei prossimi eventi e delle prossime strategie e molto altro. Martedì sera, alle 21, in sala Suffredini si terrà questo incontro fortemente voluto dai vertici dell’associazione che si interroga anche sul proprio futuro tra diverse difficoltà

lunedì, 21 maggio 2018, 16:01

Dopo gli incontri organizzati con gli esperti del settore a Lucca come a Massa, in Versilia e Valle del Serchio, adesso l’associazione che fa riferimento a Palazzo Sani si mette al fianco delle aziende per risolvere tutte le problematiche legate al nuovo regolamento europeo che non “risparmierà” nessuna attività

lunedì, 26 marzo 2018, 09:20

Grande festa nella sala Ademollo di Palazzo Ducale per la consegna degli attestati ai "Maestri del Commercio" dell’Associazione 50 & Più di Confcommercio. Il premio è uno storico riconoscimento che 50 & Più consegna da oltre 40 anni. Premiati tre commercianti della Valle del Serchio

martedì, 20 febbraio 2018, 15:54

Dall’acrilammide agli allergenti, dall’anno del cibo alla volontà di ricreare un gruppo di ristoratori in Garfagnana e Media Valle. Si avvicina l’atteso momento degli Stati Generali della Ristorazione che si terranno martedì prossimo (27 febbraio) alle ore 16 presso la sede di Confcommercio Lucca a Castelnuovo

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:24

Prosegue la stagione di corsi presso l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana. Il mese di febbraio vedrà ben tre momenti formativi legati alla sicurezza, a marzo invece sarà la volta dell’Haccp

giovedì, 27 luglio 2017, 09:20

Secondo appuntamento giovedì 27 luglio con il ciclo di incontri formativi promosso da Confcommercio in materia di nuovi voucher lavorativi. L’appuntamento è in programma alle 15,30 nella sede di Castelnuovo Garfagnana dell’associazione (via Farini, 2)