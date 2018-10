Confcommercio



Sicurezza e Haccp, Confcommercio in prima linea

venerdì, 12 ottobre 2018, 15:33

Autunno stagione di corsi presso l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana. I mesi di ottobre e novembre vedranno due momenti formativi legati alla sicurezza e al mondo Haccp. Si parte il 30 ottobre, alle 14,30, con il corso per l’addetto al primo soccorso. Una figura prevista dalla legge 81/08 per tutte le aziende con dipendenti e per tutte le imprese con una forma societaria che prevede il coinvolgimento di più persone. Dal 12 novembre partirà un nuovo corso Haccp per la figura di addetto complesso valevole anche per aggiornare gli attestati di tutte le figure esistenti, dal responsabile complesso a quello semplice, dall’addetto complesso a quello semplice. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile contattare l’ufficio di Castelnuovo allo 0583-62548 o tramite mail ascomcastelnuovo@confcommercio.lu.it