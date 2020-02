Confcommercio



Confcommercio arriva a Fornaci

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:32

Partirà questo giovedì un nuovo sportello Confcommercio a Fornaci di Barga. Un secondo presidio in Valle del Serchio, dopo l’ufficio di Castelnuovo di Garfagnana, per avvicinarsi sempre più ai commercianti.



Fornaci rappresenta sicuramente, come Castelnuovo, un importante polo commerciale della Valle e Confcommercio porterà i suoi servizi nell’ufficio, situato nei locali del Centro per l’Impiego in piazza IV Novembre sulla centralissima via della Repubblica. Inizialmente l’ufficio sarà aperto il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 con un responsabile dell’associazione che potrà assistere i commercianti su varie tematiche: dall’igiene e sicurezza alla privacy, dai corsi di formazione ad un’assistenza tecnica a 360 gradi per le imprese assieme a tutte le convenzioni e vantaggi del mondo Confcommercio.



«Si legge spesso di servizi che abbandonano il nostro territorio – dice il referente di giunta di Confcommercio, Fosco Bertoli – in questo caso possiamo dire l’esatto contrario con il mondo della nostra associazione che torna a Fornaci di Barga. Sarà un punto di riferimento per la Valle in questo momento così difficile per la nostra categoria. I servizi e l’assistenza di Confcommercio puntano ad essere di grande aiuto per tutte le imprese».



All’apertura dell’ufficio sarà presente anche il direttore Rodolfo Pasquini: «La presenza sul territorio è un segnale forte e un tratto distintivo della nostra associazione – spiega – l’obiettivo è far crescere Confcommercio e la Mediavalle con servizi volti ad assistere i commercianti nella tanta burocrazia oggi presente».