In Valle arriva “Confcommercio News”

lunedì, 27 aprile 2020, 18:48

Finalmente Confcommercio Lucca si rende conto che se non si aiuta da sé non la aiuterà nessuno: "Finanziamenti a fondo perduto o riapertura il 4 maggio altrimenti si va allo scontro"

lunedì, 27 aprile 2020, 11:32

Il direttore di Confcommercio "chiama" anche la confederazione nazionale: "E' ora che faccia sentire la sua voce, il mondo del commercio se lo aspetta e lo pretende"

venerdì, 24 aprile 2020, 13:06

Dopo la lettera inviata a tutti i sindaci della Valle, arrivano i primi risultati positivi per le imprese. Confcommercio ha iniziato una serie di incontri con le amministrazioni del territorio per cercare di trovare misure di sostegno ai propri associati in questo momento così difficile

giovedì, 23 aprile 2020, 15:03

Esprime soddisfazione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare la decisione della Regione Toscana di concedere a ristoranti e altre tipologie di pubblici esercizi la possibilità di vendita di cibi da asporto, in aggiunta a quella già precedentemente concessa della vendita attraverso consegna a...

venerdì, 17 aprile 2020, 15:06

Confcommercio Lucca&Massa Carrara si sta battendo da diversi giorni sui media e nei canali istituzionali per azioni di rilancio delle attività turistiche e commerciali e si fa capofila di una lettera inviata a tutti i sindaci della Valle e ai presidenti dell’Unione Comuni per chiedere l’azzeramento dei tributi nazionali e...

domenica, 5 aprile 2020, 18:22

La Prefettura di Pisa, su richiesta del Sistema Confcommercio, ha confermato la possibilità per i negozi che vendano prodotti non alimentari o comunque non catalogati come "non necessari" di effettuare consegne a domicilio