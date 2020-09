Confcommercio



Autunno di corsi in Garfagnana

venerdì, 18 settembre 2020, 09:05

Formazione professionale e obbligatoria, un calendario ricco di appuntamenti per Confcommercio Lucca&Massa Carrara nella sede di via Farini a Castelnuovo di Garfagnana.



Due percorsi dedicati alla vendita in negozio, specialmente per il settore moda e accessori, poi inglese, social media marketing e i corsi obbligatori per Haccp e sicurezza sul posto di lavoro. Il calendario si apre il 28 settembre, alle ore 9, in sala Suffredini a Castelnuovo, con il percorso studiato da Federmoda riguardante il Marketing Sensoriale ovvero come far vivere un’esperienza unica al cliente attraverso i 5 sensi.



Il 28 sera a Fornaci di Barga e il 29 sera a Castelnuovo prenderanno il via due corsi di inglese di 30 ore ciascuno che hanno come obiettivo far apprendere al commerciante le nozioni base per poter interagire con clientela straniera.



Il 12 e 19 ottobre sarà la volta di un corso di Social Media Marketing, un corso da 16 ore per valorizzare la propria attività nel mondo dei social, da Facebook a Instagram. Il 26 ottobre tornerà un appuntamento targato Federmoda dedicato alla Vendita Assistita. Anche i corsi obbligatori saranno nel mese di ottobre con Rspp e Formazione Lavoratori, figure legate al mondo della sicurezza, in aula il 14 ottobre, mentre l’Haccp è in calendario per il 28 ottobre. Per Primo Soccorso e Antincendio sono in via di definizione le date.