Sicurezza e Haccp, corsi a Castelnuovo

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:10

Corsi di formazione e consulenza per Sicurezza (legge 81/08) e Haccp. L’ufficio Confcommercio Lucca&Massa Carrara di Castelnuovo di Garfagnana arricchisce i suoi servizi e stila il calendario dei prossimi corsi di formazione. Partendo da quelli che sono obbligatori per le attività commerciali. Così il 14 e il 21 ottobre si terranno due pomeriggi dedicati alla sicurezza con il tecnico Fabio Salvetti per formare ed aggiornare gli attestati dei Responsabili della Sicurezza (RSPP, il datore di lavoro) e degli addetti (soci e dipendenti). Il 28 ottobre invece sarà la volta dell’HACCP con un tecnico Asl che aggiornerà gli attestati in scadenza. Primo Soccorso e antincendio saranno in calendario tra fine ottobre e novembre. Altri due importanti appuntamenti di natura professionale si terranno nei prossimi giorni. In quattro lunedì mattina, un professionista del settore spiegherà i segreti dei Social con un percorso di 16 ore denominato appunto Social Media Marketing per il quale ci sono ancora pochi posti a disposizione. Il 26 ottobre tornano i corsi di Federmoda stavolta dedicato alla Vendita Assistita: in sala Suffredini dalle 9 alle 13 una interessante lezione di neuromarketing, totalmente gratuita.