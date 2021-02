Confcommercio



Servizi di teleconsulto pediatrico per i clienti degli hotel: c'è l'accordo

sabato, 27 febbraio 2021, 10:51

Servizi immediati di teleconsulto medico da "remoto" con professionisti pronti a rispondere alle domande più frequenti e risolvere i dubbi dei turisti alloggiati nelle strutture ricettive, rendendo così più comodo e rassicurante il loro soggiorno a Lucca.



Questa in sintesi l'essenza dell'accordo raggiunto dal sindacato provinciale albergatori di Confcommercio e Baby Doctor, struttura fondata dalla dottoressa Alessia Bertocchini e incentrata su attività poliambulatoriali specialistiche pediatriche con sedi a Lucca (quartiere di San Marco) e Gallicano e un "Baby Doctor 2.0" dedicato alla telemedicina. A tale proposito è stata realizzata una brochure in lingua italiana e inglese, che verrà poi distribuita negli hotel e negli alberghi lucchesi, a disposizione dei rispettivi clienti. Attraverso questa brochure i turisti che necessitino di avere chiarimenti immediati in materia pediatrica potranno contattare gli specialisti di Baby Doctor e ricevere le risposte del caso attraverso un collegamento diretto tramite l'app Zoom, accessibile da smartphone, pc e tablet. Un servizio, questo, che naturalmente non andrà a sostituire le visite che per necessità e urgenza dovranno continuare ad essere effettuate in presenza.



"Ringraziamo tutto lo staff di Baby Doctor e in particolare la dottoressa Bertocchini – commenta Pietro Bonino, presidente provinciale del sindacato albergatori Lucca – per questa collaborazione che certamente rappresenterà un servizio molto utile e un elemento di comodità in più per i nostri clienti. L'emergenza sanitaria, fra le tante cose che ha cambiato nelle nostre abitudini, ha aumentato notevolmente il ricorso ai contatti cosiddetti "da remoto".



E crediamo sia importante che questi strumenti, con i quali tutti noi ci siamo trovati costretti a prendere dimestichezza, vengano sfruttati nel modo migliore e più utile possibile, anche a vantaggio della nostra clientela".



"Siamo felici di questa opportunità - commenta la dottoressa Alessia Bertocchini -. Io, insieme alla mia squadra di collaboratori, terapisti e specialisti, pensiamo che Lucca sia il luogo ideale per introdurre un servizio di telemedicina al passo coi tempi. Sarà un servizio attivo anche in inglese e, se urgente, anche durante i giorni festivi. Perché la nostra è una città dove i bambini meritano un ruolo centrale e, allo stesso tempo, crediamo che il turismo, che presto tornerà a riempire le nostre strade, possa essere incentivato anche da queste piccole innovazioni. In questo modo ci stiamo preparando per accogliere al meglio possibile i visitatori che verranno".