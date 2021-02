Confcommercio



Valle del Serchio, torna l’Haccp online

martedì, 2 febbraio 2021, 14:46

Nuovo corso Haccp dedicato agli operatori della Valle del Serchio. Confcommercio Lucca&Massa Carrara propone una nuova edizione del corso obbligatorio per le attività alimentare che si svolgerà online a partire dal prossimo 19 febbraio in fascia pomeridiana. La formazione sarà aperta a tutti coloro che vogliono conseguire l’attestato regionale base da addetto complesso o semplice e per tutti gli operatori che devono aggiornare il proprio attestato (validità 5 anni) sia nelle figure da responsabile che da addetto. Per iscriversi è necessario inviare una mail a diniluca@confcommercio.lu.it entro il 10 febbraio. L’ufficio di Castelnuovo è a disposizione per maggiori informazioni allo 0583-62548.