Confcommercio



Aggiornamento piscine: corso gratuito

mercoledì, 31 marzo 2021, 08:33

La collaborazione tra Confcommercio Lucca&Massa Carrara e il Consorzio Garfagnana Produce porta i primi frutti. Infatti, dal 14 aprile, in modalità telematica, sarà organizzato un corso di aggiornamento per responsabile della piscina ed addetto impianti tecnologici.



Nel 2016 la Regione ha inserito una nuova normativa che ha interessato tutte le strutture ricettive con piscina. Oltre ad una serie di adeguamenti strutturali, è divenuto obbligatorio un corso di formazione che ha una validità di 5 anni. Per questo Confcommercio e Consorzio hanno pensato di mettere in calendario questo corso, per tutti coloro che si erano formati nel 2016, e grazie alla collaborazione con l’associazione di categoria il corso sarà gratuito per i neo iscritti al Consorzio oltre che per gli associati Confcommercio in regola con la quota 2021. Un primo progetto concreto della collaborazione tra Confcommercio e Consorzio che proseguirà nei prossimi mesi con altre iniziative. Il corso della durata di 10 ore sarà svolto sulla piattaforma Google Meet.



Le lezioni si svolgeranno nei giorni del 14, 19 e 21 aprile a partire dalle ore 14. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana ed in particolare il referente Luca Dini (058362548-diniluca@confcommercio.lu.it).