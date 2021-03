Confcommercio



Turismo in Valle: accordo tra Confcommercio e Consorzio Garfagnana Produce

martedì, 16 marzo 2021, 13:55

L’accordo tra Confcommercio Lucca&Massa Carrara e il Consorzio Garfagnana Produce diventa realtà. Una unione per elaborare le strategie future per il turismo in Valle del Serchio. Il Consorzio Garfagnana Produce ha acquisito negli anni il ruolo di interlocutore presso gli Enti del Territorio per stilare le strategie turistiche.



Confcommercio Lucca&Massa Carrara è l’associazione di categoria con il maggior numero di iscritti in provincia e in Valle e può affiancare all’operato del Consorzio diversi servizi oltre al proprio valore di interlocutore sindacale. Sono davvero tanti i passi che l’unione tra Consorzio e Confcommercio si pone di fare, una sorta di Confturismo che dovrà unire gli operatori turistici della Valle.



«L’obiettivo è portare la nostra voce alle istituzioni, discutere delle strategie di ambito presentando progetti e prepararsi anche ai prossimi appuntamenti che si terranno sul territorio – dice il referente Confcommercio, Tiziano Davini assieme alla direttrice Sara Giovannini e al presidente del Consorzio, Lorenzo Satti – tutto questo vogliamo arricchirlo con una serie importante di servizi tramite i sindacati dei nostri settori, Federalberghi e Fipe, e tramite tutto il mondo Confcommercio».



Tra gli eventi 2021 di formazione ci sarà il corso di aggiornamento per le strutture che hanno una piscina che sarà organizzato gratuitamente per i nuovi iscritti al Consorzio: «Oltre alla formazione ci sono anche i servizi fiscali, quelli relativi al credito e le convenzioni con varie scontistiche. Un pacchetto completo per creare un gruppo di operatori turistici della Valle che possa incidere ai vari tavoli di settore». Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana ed in particolare il referente Luca Dini (058362548-diniluca@confcommercio.lu.it)