Confcommercio



Nasce il gruppo Fipe Donne Imprenditrici di Confcommercio

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:03

Nasce il gruppo Fipe Donne Imprenditrici Confcommercio Lucca, rappresentativo delle imprese a conduzione femminile dei pubblici esercizi (ovvero sia attività di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie e pizzerie) del territorio. Dopo un percorso durato alcune settimane, mirato a coinvolgere le imprenditrici, si è svoltato lunedì a Palazzo Sani – sede di Confcommercio Lucca – l'incontro che ha portato alla nascita vera e propria del gruppo.



Un'operazione che ha avuto il decisivo impulso di Valentina Picca Bianchi, presidente nazionale di Fipe Donne Imprenditrici Confcommercio (presente all'incontro a Palazzo Sani assieme alla segretaria nazionale Cristina Pantanelli) e di Sandra Bianchi, rappresentante del territorio lucchese del Consiglio nazionale nonché presidente di Fipe baristi Lucca. La riunione di lunedì ha portato alla nomina come presidente di Manuela Olcese, titolare del locale "Baci alla francese", con la stessa Sandra Bianchi ("Sandra e l'angolo dolce") sua vice.



"Il nostro compito- dichiarano Olcese e Bianchi- sarà quello di rappresentare sul territorio le donne imprenditrici del settore e contribuire alla ripresa di uno dei comparti più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia. E che ha inciso in modo particolare sul numero di attività gestite da donne nei pubblici esercizi, che nell'ultimo anno a livello nazionale si è ridotto di 705 unità rispetto al 2019. La formazione di un gruppo territoriale composto da 23 professioniste rappresenta nel migliore dei modi l'impegno e la sensibilità delle nostre imprenditrici". "Lavoreremo - concludono Olcese e Bianchi- in stretto contatto con il gruppo nazionale seguendo i binari di progettualità e prospettiva".



Ecco i nomi delle componenti del Consiglio direttivo del neonato gruppo: Silvia Pacini (Orti di Via Elisa); Paola Barbieri (Il Giglio/Gigliola); Marilina Sari (Giulio in Pelleria); Laura Capri (Il Fagiano Rosticceria); Chiara Gambacorti (Ristorante Fattoria La Torre di Montecarlo); Francesca Lunardini (Il Lombardo); Simona Greculeasa (Ristorante Celide); Simona Del Ry (Peperosa).