Saldi estivi al via il 3 luglio, Lanza (Federmoda) spiega la scelta della Regione

martedì, 1 giugno 2021, 20:02

Confcommercio, nell'esprimere ovviamente tutta la propria soddisfazione per un provvedimento che finalmente consentirà a tutti di poter riprendere a lavorare, coglie l'occasione anche per ricordare le regole in vigore al momento

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:53

E’ una stroncatura netta e senza appello quella di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e del suo sindacato Fipe ristoratori, in merito alla bozza del decreto che il donsiglio dei ministri dovrebbe licenziare oggi e che riguarda il cosiddetto piano delle riaperture

lunedì, 19 aprile 2021, 13:20

"Inaccettabile pensare di riaprire i ristoranti anche al chiuso, peraltro solo a pranzo, soltanto a partire dall'1 giugno". Lo dice a chiare lettere Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara

sabato, 17 aprile 2021, 12:52

Le criticità evidenziate dall'associazione: esclusi i locali senza spazi all'aperto, prematuro specie in collina e in montagna far mangiare le persone solo fuori e oltremodo penalizzante la conferma del coprifuoco alle 22

giovedì, 15 aprile 2021, 13:59

Lunedì 19 aprile alle 16 gli ambulanti toscani scendono in piazza a Firenze. Non sarà per un mercato, questa volta, ma per tornare a chiedere di lavorare con la certezza di non subire più restrizioni e chiusure dettate dal passaggio dei colori, con l'unico impegno di rispettare i protocolli di sicurezza...

martedì, 13 aprile 2021, 19:20

Successo per la manifestazione regionale organizzata da Confcommercio: presente anche una folta delegazione di imprenditori di Lucca e Massa Carrara