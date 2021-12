Confcommercio



Voucher per i lavoratori in cassa integrazione, è boom di richieste

martedì, 7 dicembre 2021, 12:10

E' boom in provincia di Lucca per "Il buono che meriti", l'iniziativa di sostegno al mondo dei lavoratori lanciata da Ebittosc, l'ente bilaterale del commercio che fa riferimento a Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil. Sono infatti ben 792 - e in continua crescita - i buoni emessi sinora in Lucchesia per un valore di oltre 150 mila euro. Una iniziativa lanciata nelle settimane scorse in tutta la Toscana e che proprio in provincia di Lucca sta riscuotendo i maggiori riscontri, a riprova dell'importanza di questa misura. Nella sostanza, si tratta di voucher fino ad un massimo di 300 euro, da spendere in un circuito di negozi convenzionati, destinati a ogni lavoratore del commercio e dei servizi rimasto in cassa integrazione per almeno una settimana fra il 2020 e il 2021, ovvero sia nel periodo più cupo della pandemia. Un'operazione di impatto per i lavoratori, dunque, ma anche per i negozi aderenti: ecco il loro elenco, zona per zona. Per ulteriori info è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confcommercio. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil: i buoni potranno essere spesi entro il 31 dicembre.

Area Lucca: Agenzia formativa Sogeseter (Lucca), Il Panda (Lucca), General Lee (Lucca), Quick Moda Gallery (Picciorana), Premium (Lucca), Il Panda Lab (Lucca), In-Outlet (Lucca), Peter Pan (Lucca), Ottica Cacini (Lucca), Maru Maru Abbigliamento (Lucca), Guidi Abbigliamento (Lucca), Pinko (Lucca), Gioielleria Pellegrini (Lucca), Liujo (Lucca), Tenucci (Lucca), Enrico Srl (Lucca), La Viaggeria (Lucca), Mencacci Abbigliamento (Lucca), Il Collezionista (Lucca),Milani (Lucca), Kailo Srl (Lucca), Lovable (Lucca), Euronics (Lucca), Conad City e Conad Sapori e Dintorni (Lucca). Area Piana di Lucca: Quick Moda (Porcari e Borgonuovo-Capannori), Ottica Cacini (Marlia e Porcari), Vitalina (Porcari), Upim (Porcari). Area Valle del Serchio: Intimissimi (Castelnuovo), Terranova (Castelnuovo), Centro Tim Fornaci (Barga), Arredamenti Tardelli (Castelnuovo), Fiorista Giuliana (Castelnuovo), Oreficeria Pellegrineschi (Castelnuovo), Mary Poppins Bag (Castelnuovo), Calzature Tortelli (Castelnuovo), Forma Mobili (Piano di Gioviano), Coffee Service (Castelnuovo), Ricci Abbigliamento (Castelnuovo e Fornaci di Barga), UPIM (Fornaci di Barga),Bata (Gallicano), Eat Valley (Ghivizzano), Clementina Foli – Ottica e Gioielleria (Fornaci di Barga), Conad (Gallicano), Carrefour Market ed Express (Castelnuovo, Piano di Coreglia, Camporgiano e Piazza al Serchio).

Area Viareggio e Versilia: Supermercato RG (Forte dei Marmi), Vignali Calzature (Viareggio), Il Panda Wave (Viareggio), Autoricambi Cardosi (Torre del Lago), Trend (Viareggio), US Polo (Viareggio), North Sails (Viareggio), Outlet (Viareggio), 108 Abbigliamento (Viareggio), ALF Run (Viareggio), Conad City (Forte dei Marmi, Viareggio, Pietrasanta e Seravezza), Kailo Srl (Viareggio), Bata (Lido di Camaiore), Intimissimi Uomo e Donna (Pietrasanta e Forte dei Marmi), Tezenis (Forte dei Marmi), Calzedonia (Forte dei Marmi), Falconeri (Forte dei Marmi), Euronics (Viareggio), Conad (Viareggio), Trony (Pietrasanta e Viareggio).