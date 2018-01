Garfagnana : villa collemandina



24 ore senza acqua, disagi per famiglie con bimbi e invalidi

mercoledì, 24 gennaio 2018, 14:05

di andrea cosimini

Grossi disagi per alcune famiglie del comune di Villa Collemandina che, improvvisamente, si sono ritrovate senza acqua per 24 ore senza ricevere in cambio alcuna giustificazione da parte del gestore del servizio idrico della Toscana, Gaia spa. L'interruzione risale alla giornata di lunedì, ma solo ieri le famiglie hanno rivisto finalmente scorrere l'acqua dai propri rubinetti.



"L'acqua - ha denunciato un cittadino della zona, Luca Valdrighi - è andata via nella mattinata di lunedì ed è tornata solo ieri all'ora di pranzo. Per circa 24 ore, almeno nella mia zona, siamo rimasti senza. Si tratta di località Piano di Villa, nella zona del campo sportivo. Pare che Gaia dovesse provvedere alla sostituzione di alcune tubazioni, ma per noi l'interruzione dell'acqua è stata una cosa improvvisa. Nessuno infatti era stato avvertito".



Il disagio segnalato da questo cittadino è maggiore se si pensa che nella zona dove abita resiedono altre tre famiglie, tutti con bimbi piccoli a carico, e anziani, tra cui una persona invalida.



"Nessuno è stato in grado di darci delle giustificazioni - ha incalzato Valdrighi -. Abbiamo infatti chiamato il numero verde e ci è stato risposto solo che sapevano dell'interruzione e che si sarebbero adoperati per risolvere il problema quanto prima. A noi però 24 ore senza acqua ci sono apparse eccessive. Soprattutto se si pensa alla regolarità con cui, invece, arrivano le bollette da pagare per il servizio".



Un altro disagio che si aggiunge a quello segnalato, esattamente venti giorni fa, da un'altra famiglia, stavolta nel vicino comune di Pieve Fosciana, dove un operatore di Gaia avrebbe chiuso improvvisamente il contatore ad un cittadino disoccupato, con moglie e un figlio disabile, per un disguido burocratico.