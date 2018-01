Garfagnana : gallicano



275 mila euro dall’Europa per la messa in sicurezza dei canali Ruffa e Barca

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:24

I Canali Ruffa e Barca, a Gallicano, tonano in sicurezza, grazie ai lavori che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta completando con le risorse dell’Unione europea, intercettate sulla linea di finanziamento del Piano di sviluppo rurale.

Sono infatti in corso i lavori sul Torrente Barca, in due punti: alle pendici della località Olmo e in località Capannelle. Grazie a uno stanziamento complessivo che supera i 105mila euro, viene infatti recuperata la sponda del corso d’acqua, anche grazie alla realizzazione di gabbionate e scogliere.

Sul Torrente Ruffa, in località Verni, sono invece appena terminati i lavori, per un investimento complessivo di 167mila gli euro, per il recupero di una frana, la riprofilatura del versante e la rimozione dei detriti presenti che erano precipitati nell’alveo. Tutto questo anche a protezione dell’importante allevamento ittico, posto alle pendici del corso d’acqua, e che era seriamente minacciato dalla frana.

“A Gallicano, grazie agli stanziamenti dell’Unione europea, la sicurezza genera bellezza – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Questi due interventi sono realizzati con i finanziamenti intercettati sul Piano di sviluppo rurale: si tratta quindi di risorse in più, rispetto a quelle che annualmente il Consorzio investe col suo contributo di bonifica, e sono finalizzate alla risoluzione di particolari e puntuali problematiche idrauliche. L’impegno per la sicurezza idraulica diventa, inoltre, motore per lo sviluppo economico: gli investimenti, infatti, oltre a proteggere – come nel caso del Torrente Ruffa – le attività economiche del territorio, permettono lavoro e occasione di reddito per i professionisti, operai e aziende del comprensorio”.

Soddisfazione per i lavori è espressa dal sindaco di Gallicano, David Saisi. “L’impegno del Consorzio e dell’Unione europea, nella nostra area montana, è importante e prezioso – commenta il primo cittadino – La fragilità idrogeologica dei versanti, infatti, è un problema annoso e ricorrente: e le criticità che adesso vengono risolte sono state a più riprese segnalate dai cittadini delle aree interessate. Il lavoro da fare è ancora molto: ma la strada di collaborazione intrapresa è sicuramente quella giusta”.