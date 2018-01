A Borsigliana il consueto concerto di inizio anno

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:41

In Garfagnana neve alta 30/70 cm, aperti tutti gli impianti di Careggine e del Casone di Profecchia. Aperti anche tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Al Casone di Profecchia alle 19.30 Fiaccolata della Befana, a seguire fuochi di artificio e veglione, alle 22 la Befana porta...

giovedì, 4 gennaio 2018, 12:13

E' molto positivo il bilancio del progetto "Innesti. Una nuova linfa per la comunità", promosso dalla Zona Distretto Valle del Serchio dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che ha partecipato all'avviso regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 relativo all'accompagnamento al lavoro di soggetti disabili e vulnerabili

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:51

Inizio di nuovo anno con una brutta sorpresa per Sabino Rossi di Pieve Fosciana e la sua famiglia. Martedì mattina (2 gennaio) un operatore della Gaia, l’azienda fornitrice dell’acqua, si è recato presso l’abitazione dei Rossi ed ha chiuso il contatore

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:47

Sabato 13 gennaio, alle 11, verrà inaugurato il nuovo impianto di trasformazione del marmo di Apuana Lavorati, in località Roccalberti. I lavori sono stati completati in meno di due anni e hanno visto un investimento di circa 6 milioni di euro

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:36

Apuantrek, gli Uomini della Neve e in collaborazione con Garfagnana Guide presentano l’evento Solare Apuano: Epifania del Pennato, accessibile a tutti e a partecipazione gratuita. Si vedrà il Sole apparire nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto illuminando di nuova luce il sito di incisioni rupestri di Trogna con i...

mercoledì, 3 gennaio 2018, 10:22

“Una fine dell’anno speciale per Gallicano” così ha esordito il sindaco David Saisi appena saputa la notizia del finanziamento di 285 mila per il restauro della chiesa di San Jacopo – il duomo – mediante l’iniziativa del governo per la salvaguardia e la tutela del patrimonio artistico “ Recuperiamo i...