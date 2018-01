Garfagnana



Al via l'iniziativa “La Guardia di Finanza in Garfagnana"

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:27

La nostra società si trova attualmente ad affrontare fenomeni legati a forme di criminalità, anche tra i giovani, ormai non più identificabili con una specifica zona geografica, bensì con episodi che interessano tutto il territorio nazionale. Di fronte a questa realtà estremamente pericolosa è indispensabile che soprattutto i giovani non rimangano passivi spettatori, ma prendano coscienza del problema. In questo senso il ruolo della cultura e della scuola è indispensabile nella formazione della coscienza critica personale ed è dalla scuola che deve partire la rigenerazione della società, sviluppando il senso della legalità, nella diffusione della cultura del diritto e nella consapevolezza di formare cittadini liberi e soggetti responsabili del proprio futuro, ma anche di quello della società tutta.

L’Unione Comuni Garfagnana è estremamente consapevole dell’importanza delle azioni rivolte ai giovani per l’educazione alla legalità, sulle regole della vita sociale, i valori della democrazia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza e, da diversi anni, promuove nelle scuole iniziative volte ad integrare i contenuti didattici con materie ed argomenti di particolare interesse e rilievo civico e sociale, anche attraverso la partecipazione ad incontri e dibattiti con personaggi di grande maturità umana e professionale, riscuotendo soprattutto da parte dei giovani notevole interesse e stimolo alla cultura dei diritti.

In questo spirito si apre una nuova iniziativa, “La Guardia di Finanza in Garfagnana – Presidio di legalità tra passato e attualità”, realizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, che si terrà mercoledì 31 gennaio ore 10.30 presso il Teatro Alfieri alla presenza di numerosi ospiti e la presentazione del volume edito dalla collana della Banca dell’Identità e della Memoria “Fiamme Gialle in Garfagnana – I Finanzieri a Castelnuovo in due secoli di storia italiana (1796 – 2016) del Maggiore Gerardo Severino.

L’Unione Comuni Garfagnana torna così a raccogliere un nuovo contributo per la conservazione della memoria locale ed apre la ricerca su un’istituzione nazionale quale il Corpo di Finanza e la sua articolazione nel tempo sul territorio della Garfagnana. E’ frutto di un lavoro particolare del Maggiore Gerardo Severino, direttore del Museo storico della Guardia di Finanza e studioso dotato di grande acume nella lettura delle fonti e autore di molti lavori significativi nel campo della storia del Corpo e degli uomini che hanno contribuito a fare grande la sua storia. “Siamo lieti di accogliere questo importante contributo nella nostra Collana” – afferma il Presidente dell’Unione Nicola Poli – “Si tratta di un volume che colma un vuoto su un tema poco dibattuto nella storiografia locale e completa un percorso di continua crescita che le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di settore hanno da tempo intrapreso per rivisitare, anche attraverso le più evolute forme di indagine moderna, la storia della Garfagnana e delle sue tradizioni. Merito di Severino è anche quello di aver ben inquadrato la storia locale nel contesto generale delle vicende nazionali che offre al lettore uno ricco spaccato di diversi secoli di storia.”

La presentazione di questo volume si inserisce però in un evento di più ampio respiro che intende rappresentare per i giovani delle scuole una concreta occasione formativa e di riflessione sui temi della legalità e cultura dei dirittiattraverso il racconto del Corpo di Guardia di Finanza in Garfagnana e i suoi maggiori esperti e testimoni. Interverranno Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana - Nicola Poli, Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana - Gen. Michele Carbone, Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza - Col. Massimo Mazzone, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca - Magg. Roberto Rizzi, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lucca - Magg. Gerardo Severino, Direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza - Pier Luigi Raggi, Assessore del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

“E’ proprio attraverso l’educazione che la scuola può svolgere un ruolo di primo piano nel formare cittadini consapevoli, sviluppando il senso civico dei giovani, e facendo loro comprendere come solo il rispetto delle regole permette di esercitare la libertà individuale e che soltanto il rispetto della cosa pubblica e dell'interesse generale possono garantirci un'elevata qualità di vita” – prosegue Poli – “L’Unione Comuni Garfagnana vuole rappresentare per le scuole del territorio un riferimento per iniziative di questo tipo, di sostegno all’offerta formativa e in particolare per favorire il collegamento con il territorio e le istituzioni”.