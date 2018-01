Garfagnana



Apuana Lavorati, pronta la nuova segheria da 6 milioni di euro

giovedì, 4 gennaio 2018, 08:47

di simone pierotti

Sabato 13 gennaio, alle 11, verrà inaugurato il nuovo impianto di trasformazione del marmo di Apuana Lavorati, in località Roccalberti. I lavori, realizzati dall’azienda nata su iniziativa di Cooperativa Apuana Marmi, che ne detiene il 60 per cento, assieme ai due partner (ciascuno il restante 20 per cento) Turba Cava Romana e Versilia Marmi, sono stati completati in meno di due anni e hanno visto un investimento di circa 6 milioni di euro. La nuova segheria permetterà di realizzare semilavorati e lavorati e consentirà all’azienda garfagnina, che quest’anno celebrerà i suoi 60 anni dalla fondazione, un deciso passo in avanti sul mercato mondiale del marmo, un’evoluzione che consentirà l’apertura di nuovi sbocchi e conseguentemente possibilità occupazionali.

La Cooperativa Apuana è una delle primissime aziende del settore in Italia nel rispetto delle norme ambientali e sulla sicurezza. Il nuovo impianto permetterà il rispetto del protocollo sottoscritto con la Regione Toscana sulla cosiddetta “filiera corta”, ovvero l’impegno a lavorare almeno il 50 per cento di quanto estratto in loco, nel pieno rispetto dell’ambiente. Apuana è l’unica cava in Italia in possesso di certificazioni ISO14001 e EMAS per quanto riguarda l’ambiente, e di OSAS18000 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il nuovo impianto è innovativo e all’avanguardia: è dotato di impianto fotovoltaico che produrrà 143kw di energia che consentirà l’autosufficienza energetica. Un’azienda privata, inoltre, realizzerà una centralina a biomasse per la produzione di energia elettrica e il calore sprigionato dall’acqua sarà assorbito dagli impianti della segheria. Insomma, un impianto moderno, ecosostenibile e autosufficiente.