Garfagnana



Art Bonus, quattro progetti in gara in Valle del Serchio

venerdì, 5 gennaio 2018, 16:49

di andrea cosimini

Sono quattro gli interventi di restauro selezionati in Valle del Serchio per il concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” nato con lo scopo di sostenere il mecenatismo a favore del patrimonio culturale con forti agevolazioni fiscali per cittadini ed aziende.



Dalle mura di Castiglione di Garfagnana, fino ai monumenti ai caduti di San Cassiano (Bagni di Lucca), Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana. Quattro importanti interventi che gli utenti del web hanno potuto votare, dal 13 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018, sulla sezione “Gli Interventi per Regioni” del sito www.concorsoartbonus.it.



Il premio consisterà in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che sarà consegnata al beneficiario e ai mecenati.



Nato con l’obiettivo di gratificare mecenati ed enti (anonimi e non) che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, il concorso “Progetto Art Bonus dell’anno” ha visto concorrere, per la sola regione Toscana, la bellezza di 22 progetti, presentati sul sito www.concorsoartbonus.it attraverso immagini, descrizione, link al sito istituzionale dell’Ente beneficiario ed elenco dei mecenati non anonimi che hanno contribuito alla valorizzazione dei beni in gara.



Come detto, la Valle del Serchio era in gara con quattro progetti relativi ad altrettanti interventi di restauro.



Nel dettaglio:



Il primo progetto era relativo al restauro di una porzione delle mura sottostanti la strada che si snoda in corrispondenza del tratto sud della fortificazione di Castiglione di Garfagnana e de “la piazzola”, in prossimità del ponte levatoio, il principale accesso al centro storico.



Il secondo riguardava invece il restauro del monumento ai caduti a San Cassiano, situato in piazza e realizzato dal professor Ubaldo Del Guerra nel 1925, che rappresenta la figura di un soldato morente in lega di rame su un basamento costituito da rocce aggregate tra loro.



Quindi il terzo progetto, un intervento di restauro del monumento ai caduti in via della Rimembranza a Castelnuovo di Garfagnana in onore ai caduti della prima guerra mondiale. In questo caso si tratta di un monumento che fu realizzato da Francesco Petroni in onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale e che è composto da una lapide commemorativa sovrastata da una figura in lega di rame che rappresenta una vittoria alata.



Infine il quarto progetto in gara, ovvero il restauro e la valorizzazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale in Via San Giovanni a Pieve Fosciana. Un monumento commissionato dall’Associazione Combattenti di Pieve nel 1930 allo scultore Alberto Cheli, la cui inaugurazione avvenne il 13 novembre 1932.